Landesbühne zeigt „Schmuckstück“

Osterburken.Die Badische Landesbühne zeigt am Donnerstag, 9. Januar, um 19.30 Uhr in der Baulandhalle in Osterburken die Komödie „Das Schmuckstück“ von Pierre Barillet und Jean Pierre Crédy. Suzanne Pujol hat sich nach 30 Jahren Ehe wohl oder übel an die Pascha-Allüren und die herablassende Poltrigkeit ihres Mannes Robert gewöhnt. Seine Eskapaden hat sie längst durchschaut, mit der Rolle der Hausfrau hat sie sich mehr oder weniger abgefunden.

Dann tritt die Belegschaft der Regenschirmfabrik ihres Mannes in den Streik, Robert erleidet einen Herzanfall. Suzanne übernimmt kurzerhand die Leitung der Firma und krempelt den Laden kräftig um. Ob sie den Chefsessel je wieder hergibt? Die BLB bringt die temporeiche Komödie über Frauenpower mit einer kleinen Band und live gesungenen Chansons auf die Bühne.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020