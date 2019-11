Kopfstoß gegen Polizeibeamten

Osterburken.Bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Osterburken ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Auslöser des Vorfalls war ein Fahrgast, der einen Zug nicht verlassen wollte. Ein Lokführer der Deutschen Bahn fand den Mann schlafend an der Endstation in Osterburken im hinteren Abteil des Zuges auf. Auf die Bitte, den Zug zu verlassen, reagierte der Fahrgast aggressiv und ausfallend.

Steine geworfen

Erst nachdem das Reinigungspersonal dem Lokführer zur Hilfe kam, verließ der Mann den Zug, sprang ins Gleisbett und warf mehrere Steine gegen den Zug. Der Zugverkehr musste für kurze Zeit gesperrt werden. Die Polizei wurde verständigt. Als die Beamten den Steinewerfer nach Ausweisdokumenten durchsuchen wollten, widersetzte sich dieser so vehement, dass er zu Boden gebracht werden musste. Dabei versetzte er einem der Beamten einen gezielten Kopfstoß.

Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Derzeit wird geprüft, ob durch das Steinewerfen ein Schaden am Zug entstanden ist. Die Bundespolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019