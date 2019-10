Komposition von Johannes Ludwig

Osterburken.Das öffentliche Abschlusskonzert des 33. GTO-Jazz-Symposiums findet am Samstag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) statt. Beim diesjährigen Schuljazzfestival sind Bands des Kopernikus-Gymnasiums aus Aalen-Wasseralfingen, des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Crailsheim, des Goethe-Gymnasiums Ludwigsburg und des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums aus St. Georgen dabei. Die Bands werden am Vormittag zusammen die Komposition „Requiem für den Amazonas“ des jungen Jazzsaxofonisten Johannes Ludwig, eines ehemaligen GTO-Schülers, proben und beim Abschlusskonzert uraufführen. Tagsüber arbeiten neun Dozenten der jungen, nationalen Jazzszene mit den Schülern in Combo- und Improvisationsworkshops. Auch eine Jazzsängerin ist wieder dabei.

Beim großen Abschlusskonzert stellen sich die Bands mit je zwei Beiträgen dem Publikum vor. Auch die GTO-Nachwuchsgruppe „Kiddies‘ Band“ und die GTO-Ehemaligen sind dabei. Nach nahezu zwölf Stunden intensiver Musik werden sich dann alle Bands mit dem gemeinsamen Stück „Requiem für den Amazonas“ vom Publikum verabschieden. Die Veranstaltungen des Tages sind für Interessierte offen, der Eintritt zum Konzert ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019