Klare Positionierung gegen Rechts gefordert

Es waren für mich schockierende Neuigkeiten, als ich kurz vor Weihnachten nach Hause zu meiner Familie kam und mir von mehreren Seiten über die Propaganda-Aktion von Neonazis im Parkhaus, ein dort entstandenes und im Netz kursierendes menschenverachtendes Rap-Video sowie Nazi-Sticker in der Unterführung erzählt wurde.

Somit kommt der Artikel in unserer Regionalzeitung fast einen Monat zu spät – und das hierzu erschienene Statement von Bürgermeister Galm finde ich besonders schwach: Ich kann die Aussage, man wolle der Organisation keine Plattform bieten und wäre deswegen nicht an die Presse gegangen, nicht nachvollziehen. Denn leider hat das Ignorieren von Problemen, insbesondere in Bezug auf Rechtsextremismus, noch nie etwas gebracht, im Gegenteil.

Bürger sollte informiert werden

Es könnte bei der Bevölkerung sowie in Kreisen der Rechtsextremen der Eindruck entstehen, es sei in Ordnung, dass sich Neonazis in Osterburken versammeln und ihre Propaganda verbreiten. Auch hat die Bevölkerung von Osterburken meiner Ansicht nach ein Recht darauf, über solche Vorkommnisse unterrichtet zu werden.

Außerdem hat das Ignorieren wohl dazu geführt, dass das genannte Propagandavideo bis vor ein paar Tagen noch auf sämtlichen Kanälen zu finden war, beziehungsweise ist, was die Konsequenz hatte, dass es sich mit seinen menschenverachtenden Zeilen ungehindert weiterverbreiten konnte. Sollte das Bildmaterial möglicherweise älter sein, wie von Galm angedeutet, scheint es umso schlimmer, dass das Video für so eine lange Zeit online sein konnte und kann.

„Tragisch, nicht zu reagieren“

Eine klare Positionierung gegen Rechts war und ist heutzutage auch für die Kleinstadt Osterburken und deren Bürgermeister notwendiger denn je: Wenn wir an unsere Mitbürger*innen mit Migrationshintergrund und deren Gefühle denken, ist es absolut tragisch, nicht zu reagieren.

Auch wenn wir an die letzten Wahlergebnisse im Neckar-Odenwald- Kreis zurückdenken, in denen die AfD 18 Prozent der Stimmen bekommen hat, wird deutlich, dass Probleme nicht „wegignoriert“ werden können.

Angesichts der Tatsache, dass mindestens ein Mitglieder der Gruppe „Nord Württemberg Sturm“, aus einem Ortsteil von Osterburken stammt (siehe hierzu „Zeit.de“: „Propaganda auf dem Parkdeck“ von Timo Büchner), ist es beschämend, dass Galm jegliche Strukturen von Rechtsextremismus in Osterburken und der Umgebung abstreitet. Auch die nächste Aussage, Osterburken hätte „noch nie“ einen Fall von Fremdenfeindlichkeit erlebt, finde ich alarmierend und zeigt mir, dass sich mit der Problematik von Rassismus – Stichwort Alltagsrassismus – bisher in keiner Weise auseinandergesetzt wurde.

Für die Zukunft würde ich mir sehr wünschen, dass offen gegen Fremdenfeindlichkeit vorgegangen wird und die Stadt klar Stellung bezieht, damit sich jede*r Mitbürger*in, unabhängig von seiner Herkunft und Hautfarbe in Osterburken willkommen fühlen kann.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.01.2021