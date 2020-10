„Kita-Info-App“ eingeführt

Hemsbach.Mit dem neuen Kindergartenjahr startet auch die eigene „Kita-Info-App“. Nachrichten und Termine erhalten die Eltern damit kostenlos und ohne lästige Werbung direkt auf ihr Smartphone.

Das neue Kommunikationssystem der Firma „Stay Informed“ ist bereits erfolgreich und in mehr als 1900 Kindertageseinrichtungen im Einsatz. Die Kitaeinrichtung erspart sich Materialkosten, wie Papier, Druckerpatronen und vor allem Zeit. Zeit, die für die Arbeit mit den Kindern und für Elterngespräche verwendet werden kann.

Auf schnellem Wege und zuverlässig können nun alle Eltern erreicht werden. Die Erfahrungen aus den letzten Wochen und Monaten zeigen, dass vielfältige Kommunikationswege notwendig und sinnvoll sind. Das Team der evangelischer Kindertageseinrichtung „Farbenwald“ freut sich gemeinsam mit der Kirchengemeinde Osterburken über diese Innovation.

Selbstverständlich ersetzt die App nicht das persönliche Gespräch zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften, diese Gespräche haben einen höheren Stellenwert und finden weiterhin statt. Jedoch hilft die App den Eltern besser und direkter informiert zu sein, alle Termine und Aktivitäten, wie auch aktuelle Infos werden zukünftig darüber zur Verfügung stehen.

Die neue „Kita-Info-App“ ist datenschutzrechtlich absolut sicher und DSGVO-konform. Die Daten werden nicht kommerziell von Dritten genutzt und es werden keine persönlichen Handynummern preisgegeben. Die Eltern wurden bereits über die Nutzungsmöglichkeit informiert, gleichzeitig steht ein „Erklärvideo“ zur Verfügung. Eltern, die ausdrücklich keine App wünschen, erhalten alle Informationen und Termine per E-Mail. Freudig sieht man den neuen Kommunikationsmöglichkeiten in der Kita „Farbenwald“ in Hemsbach entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020