Osterburken.Ältere Schüler der Osterburkener Schule am Limes lasen jüngeren Klassenstufen am bundesweiten Vorlesetag Ausschnitte aus verschiedenen Jugend- und Kinderbüchern vor.

Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregelungen konnte immer nur eine Jahrgangsstufe zu einer Station kommen, da eine Durchmischung der verschiedenen Stufen nicht erlaubt war. Das schuleigene Motto in diesem Jahr war „Kindheitsgeschichten von früher“. Unter anderem wurde aus „Die kleine Hexe“, „Pippi Langstrumpf“, „Die unendliche Geschichte“ und „Das Sams“ vorgelesen.

Die zuhörenden Schüler lauschten gespannt den Geschichten und konnten teilweise gar nicht genug davon bekommen.

Sobald ein regulärer Betrieb in der Schülerbibliothek der Schule am Limes wieder möglich ist, können alle Bücher, aus denen am Vorlesetag vorgelesen wurde, dort ausgeliehen werden.

Die Verantwortlichen an der Schule freuten sich, dass man trotz der Einschränkungen rund um Corona ein kleines Highlight für die Schüler anbieten konnte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.12.2020