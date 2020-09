Kinder halfen beim Aussähen der Wildblumen

Die Aussaataktion an der Kirche St. Gangolf in Schlierstadt setzte den Schlusspunkt hinter das „Leader“-Projekt in Kooperation mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald.

Schlierstadt. Mit der Aussaat der Blühwiese an der Kirche in Schlierstadt wurde das „Leader“-Projekt „Umweltfreundlich barrierefrei – Kirche St. Gangolf blühend in die Zukunft“, initiiert von Tobias Münch, feierlich beendet.

...