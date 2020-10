Kastellkomplex und Limesnachbau

Osterburken.Das Römermuseum Osterburken beendet die Wandersaison am Sonntag, 1. November, mit einer weiteren Rundwanderung zu den Höhepunkten des Limesparks. Unterwegs erlauben die im Kastell und auf der Galerie des nachgebauten Turms am „Förstlein“ installierten Archäoskope einen dreidimensionalen und fast fotorealistischen Blick in die Vergangenheit. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Römermuseum Osterburken. Die Dauer der Wanderung beträgt etwa zwei Stunden, die Streckenlänge beträgt drei Kilometer.

Eine Anmeldung beim Römermuseum, Telefon 06291/415266, ist erforderlich. Die geltenden Abstandsregelungen sind einzuhalten.

