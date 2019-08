Jürgen Breitinger führt das Gremium auch weiterhin an

Schlierstadt.Zur jüngsten Ortschaftsratssitzung in Schlierstadt begrüßte Jürgen Breitinger eine stattliche Anzahl von Zuhörern. Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Verabschiedung mehrerer Ortschaftsräte aus dem Gremium sowie die Wahl des Ortsvorstehers und seines Stellvertreters.

Seit 2014 waren Silke Schneider, Dennis Münch und Jan Genzwürker Mitglied im Ortschaftsrat. Monika Lengenfelder kam 2017 als Nachrückerin von Rolf Arnold dazu. „Ihr wart bereit, Verantwortung für euren Heimatort zu übernehmen“, lobte Breitinger. Von Anfang an hätten die jetzt Ausscheidenden die Arbeit des Ortschaftsrates konstruktiv begleitet und ihre persönliche Meinung zum Ausdruck gebracht.

„In den vergangenen fünf Jahren ist viel geschehen“, erinnerte der Ortsvorsteher. Die Räte seien an wesentlichen Entscheidungen beteiligt gewesen, die der Entwicklung von Schlierstadts dienten. Wie schon in vergangenen Perioden seien kontinuierlich wichtige Themen angegangen worden, die zur Verbesserung der Infrastruktur und der Wohnqualität von Schlierstadt beigetragen haben und auch in der Zukunft noch beitragen werden. Einige Maßnahmen seien auf den Weg gebracht, aber noch nicht umgesetzt.

Rückblickend nannte er die wichtigsten Themen, an denen die ausscheidenden Räte in den Jahren 2014 bis 2019 beteiligt waren: Den Beschluss über den Ausbau der Straße „In den Weinbergen“, den Erwerb des Grundstücks Obere Talstraße 12, jetzt Parkplatz, die Anlage von neuen Grabfeldern mit neuen Bestattungsformen im Friedhof, den Bau des Regenüberlaufbeckens am Ortsausgang in Richtung Zimmern sowie die Verlegung des Krummebachs für eine mögliche Erweiterung des Bauländer Kunststoffwerk.

Weiter nannte der Ortsvorsteher den Bau eines Hochbehälters im Gewann „Löhnlein“, die neuen Zuleitungen für die Wasserversorgung vom neuen Hochbehälter ins Ortsnetz von Schlierstadt, die Erschließung des Baugebiets „Weingärten-Stürzwasen“, den Ausbau der oberen Talstraße und der Oberlandstraße im Rahmen des innerörtlichen Flurbereinigungsverfahrens, den Ausbau des Wegs im Vogelherd, den Teilabschnitt der Sanierung der Mehrzweckhalle, die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen in der Sonnhalde mit Straßensanierung und den stetigen Erwerb von Gebäudegrundstücken zur Verbesserung des dörflichen Umfelds.

Bei dieser Aufzählung handele es nur um die wichtigsten Maßnahmen dieser Jahre. Dahinter stehe ein Finanzierungsvolumen von mehreren Millionen Euro, das von der Stadt Osterburken getragen werden musste, weshalb Breitingers Dank abschließend Bürgermeister Galm galt. Als Erinnerung und als kleines Dankeschön erhielten die ausscheidenden Räte eine Urkunde und ein kleines Präsent von Bürgermeister Galm und Ortsvorsteher Breitinger. Es folgte die Einführung und Verpflichtung der neu- und wiedergewählten Mitglieder des Ortschaftsrates. Neugewählt sind Tobias Münch, Philipp Sack und Andreas Heffner. Wiedergewählt wurden Michael Schwebler, Jürgen Breitinger, Georg Schmidt und Albin Jelinek. Breitingers Dank galt allen Kandidaten, die sich bei der Kommunalwahl am 26. Mai zur Wahl gestellt hatten. Die Wahlprüfung sei abgeschlossen, Hinderungsgründe gab es keine, die Wahl sei nach Prüfung durch die Rechtsaufsicht für gültig befunden worden.

Dem Ortschaftsrat gehören, so Breitinger, demzufolge folgende Personen an: Tobias Münch (584 Stimmen), Michael Schwebler (511), Jürgen Breitinger (418), Philipp Sack (311), Georg Schmidt (236), Albin Jelinek (177) und Andreas Heffner (143). Sie wurden durch den Ortsvorsteher eingeführt und verpflichtet. Jürgen Breitinger selbst wurde durch Albin Jelinek verpflichtet.

Bei der Wahl des Ortsvorstehers wurden Michael Schwebler und Jürgen Breitinger vorgeschlagen; Breitinger wurde in geheimer Wahl gewählt. Es folgte die Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers. Vorgeschlagen war Michael Schwebler, doch der lehnte die Wahl ab und schlug Tobias Münch vor, so dass in geheimer Wahl Münch gewählt wurde. Für den Gesamtvorstand des Heimatvereins wurden die Ortschaftsräte Michael Schwebler und Georg Schmidt gewählt. Im Anschluss gab es noch Fragen und Anregungen aus der Mitte des Ortschaftsrats und der Zuhörer.

