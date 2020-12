Jubiläum gefeiert

Schlierstadt.Wenn auch in diesem Jahr Corona-bedingt das Adventskonzert in Schlierstadt nicht stattfand, gab es am ersten Advent in der Pfarrkirche St. Gangolf am Ende der Eucharistiefeier dennoch Grund zur Freude.

Für die Kirchenbesucher ist es immer wieder eine Augenweide, am ersten Advent einen großen frisch gebundenen Adventskranz vorzufinden, der traditionell auf die nahe Weihnachtszeit einstimmt. Seit 60 Jahren wird der Kranz von Christa Hamann gebunden. Pfarrer Martin Drathschmidt dankte Hamann für den treuen Dienst und beglückwünschte sie zum seltenen Jubiläum. Dem Gemeindeteam war es zudem ein besonderes Anliegen, der Jubilarin als Zeichen der Wertschätzung ein Blumenpräsent zu überreichen.

Die Jubilarin dankte ihrerseits für die gelungene Überraschung mit dem Hinweis, sie habe die Aufgabe in all den Jahren immer gerne übernommen. Auf Nachfrage, wie viele Tannenzweige, Bänder und Kerzen in den vergangen 60 Jahren durch ihre Hände gingen, wusste allerdings auch sie spontan keine Antwort. Die Gemeinde dankte es ihr mit gebührendem Applaus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.12.2020