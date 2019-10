Jubelkonfirmation in Bofsheim gefeiert

Bofsheim.Sieben Jubelkonfirmanden wurden am Sonntagvormittag von Pfarrer Thomas Schnücker und den Kirchengemeinderäten vom Pfarrhaus aus zur evangelischen Kirche geleitet, in die sie unter der Orgelbegleitung von Margit Hettinger einzogen und mit einem Festgottesdienst ihre Jubelkonfirmation feierten. Der Festgottesdienst wurde von Pfarrer Thomas Schnücker zelebriert und von der Chorvereinigung „Eintracht Bofsheim“ unter der Leitung von Margit Hettinger musikalisch umrahmt. In seiner Predigt blickte Pfarrer Schnücker auf die Zeit vor 70, 50 und 25 Jahren zurück und segnete jeden Jubelkonfirmanden mit seinem Denkspruch zur Konfirmation. Das Fest der Jubelkonfirmation feierten: Silber (25 Jahre): Simone Fischer, Matthias Berberich und Lilli Hein, Gold (50 Jahre): Ingrid Janz, Eisern (65 Jahre): Günter Gramlich, Gnaden (70 Jahre): Ruth Hettinger und Gertrud Seitz. Bild: Jürgen Häfner

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019