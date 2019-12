Info-Stand beim Weihnachtsmarkt

Osterburken/Großeicholzheim.Vertreter der Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung Osterburken (BBO) waren am Wochenende mit einem Informationsstand auf dem Weihnachtsmarkt in Großeicholzheim vertreten. Dabei wurde mithilfe des aktuellen Faltblatts und in Einzelgesprächen über die Tätigkeiten des Vereins informiert. Svenja und Florian Schmitt (Großeicholzheim) haben sich um die beliebte Schätzaufgabe gekümmert. Dieses Mal galt es, die Anzahl von Haselnüssen in einem Glas möglichst genau zu schätzen. 113 Lose sind dabei zugunsten des Vereins verkauft worden. Mit 436 geschätzten Haselnüssen lag Hannelore Müller aus Limbach am dichtesten an den tatsächlichen 431 und erhält damit den Gewinn in Höhe von 30 Euro. Beim Kontakttreffen der BBO am Samstag kamen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und ihr Helfer-Team zunächst zu Kaffee und Kuchen in der Tenne zusammen. Anschließend erkundeten sie den Markt.

