„In den Vereinen wird Toleranz vorgelebt“

Beim traditionellen Eh-rungsabend in der Baulandhalle zeichnete Bürgermeister Jürgen Galm eine Vielzahl von erfolgreichen Sportlern und Vereinsmitgliedern aus.

Osterburken. Im Namen der Stadt erhielten die Geehrten Urkunden und Anerkennungsmedaillen. Mehr als 200 Gäste kamen zu dem Abend, der von Schülern der Musikschule Bauland umrahmt wurde. Maria und Valentin Balagula eröffneten die Feier an Akkordeon und Klavier mit dem schwungvollen Musikstück „Sarabande“.

Wie Bürgermeister Jürgen Galm sagte, habe sich so mancher die Frage gestellt, ob die Vereinsehrung in diesem Jahr wegen des grassierenden Virus abgesagt würde. Dazu habe aber kein Anlass bestanden. Es sei ihm eine große Ehre, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler begrüßen zu dürfen, dazu auch deren Eltern, Vertreter der Institutionen, Mitglieder des Gemeinderates und die Ortsvorsteher.

In seiner Ansprache ging Galm kurz auf die negativen Schlagzeilen im Fußball ein. Mit den Worten „Sport ist im Verein am schönsten“ leitete er zu den örtlichen Vereinen über, die ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen Infrastruktur der Stadt seien, und das lasse sich diese auch etwas kosten.

Fairplay und Teamgeist gepflegt

Die Sport- wie auch die kulturellen Vereine seien eine große Klammer der Gesellschaft, wobei soziale Herkunft, Religion und Hautfarbe keine Rolle spielten. Dort zählten andere Werte: „In den Vereinen werden Fairplay, Toleranz und Teamgeist ganz selbstverständlich vorgelebt. Das macht die Nachwuchs- und Jugendarbeit der Vereine für uns alle so wichtig.“

Das Thema „Vereinsehrungen“ sei für die Stadt daher von großer Bedeutung. Alle im vergangenen Jahr erfolgreichen Sportler, die ausgezeichnet würden, wollten nicht nur im Ziel ankommen, sondern es auch auf das Siegertreppchen schaffen. Das sei vielen gelungen. Die Sportler hätten die Stadt bei den Wettkämpfen gut vertreten. „Die heutige Auszeichnung soll neben dem Dank auch Ansporn sein“, so Galm, und bedankte sich bei den Vereinen, Kirchen und Organisationen für das Engagement, mit dem sie dazu beitragen, dass das Leben in der Römerstadt durch viele verschiedene Veranstaltungen über das ganze Jahr hinweg attraktiv und vor allem lebendig sei.

Assistiert von Elena Hausch nahm der Bürgermeister die Ehrung der Einzelsieger und Mannschaften aus zehn Vereinen vor. Das waren die BSW-Fotogruppe, die DLRG, der Elferrat der Stadt, der KK-Schützenverein, die Pferdefreunde, der Reitverein, der Sportverein, der Tennisclub (alle Osterburken) sowie Sportverein und Tennisclub Schlierstadt (siehe untenstehenden Bericht). Nach dem Musikstück „The Meadow“ von Selina Deßner folgte eine umfangreiche Bildpräsentation mit dem Jahresrückblick 2019, zusammengestellt von Christian Zimmermann von der BSW-Fotogruppe über die Veranstaltungen in der Gesamtstadt, für die es viel Beifall gab.

In seiner Eigenschaft als Sprecher der Osterburkener Vereine bedankte sich Thorsten Klein bei der Stadt für die vorgenommenen Ehrungen sowie auch für die Bereitstellung der Sportanlagen. „Die Leistungen, die heute Abend geehrt wurden und von Amateuren erbracht wurden, sind bewundernswert. Dafür haben sie hart trainieren müssen und viel Freizeit investiert.“ Klein wünschte sich, dass die gute Zusammenarbeit mit der Stadt weiter so bleibe. Nach dem letzten Musikstück „Back in the Day“ von Kristian Koppanyi am Drumset bedankte sich Bürgermeister Jürgen Galm am Ende der 34. Ehrungsfeier bei allen, die zum Gelingen des Abends begeitragen hatten und lud zu einem Umtrunk ein.

