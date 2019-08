Im Ort als „Oma Resa“ bekannt

Schlierstadt.In Schlierstadt und darüber hinaus wird sie nur „Oma Resa“ genannt: auf ihrem Anwesen steht ein großes Festzelt, in dem am Samstag, 10. August, der 95. Geburtstag von Resa Seubert, geborene Schmitt, gefeiert wird.

Getränke-Abholmarkt betrieben

„Oma Resa“, die über 30 Jahre ihren Getränke-Abholmarkt mit großem Engagement betrieb, ist mit sich und der Welt zufrieden. Denn sie kann im eigenen Haus mit der Familie ihrer Tochter und Enkelin mit Ehemann, die sich rührend um sie kümmern, ihren Lebensabend genießen. Sie fühlt sich wohl und geborgen.

Resa Seubert erblickte am 10. August 1924 in Schlierstadt das Licht der Welt. In ihrem Heimatdorf wuchs sie zusammen mit fünf Geschwistern auf.

Im Jahr 1938, nach Abschluss der Volksschule, arbeitete sie in der elterlichen Landwirtschaft.

Am 6. September 1950 läuteten in Schlierstadt die Glocken der Katholischen Kirche „St. Gangolf“ zur kirchlichen Trauung von Resa Schmitt und Anton Seubert, der aus Dittigheim im Main-Tauber-Kreis stammte. Aus der Ehe gingen drei Jungen und ein Mädchen hervor.

Nach der Geburt ihrer Kinder übernahm Resa Seubert mit ihrem Mann den landwirtschaftlichen Betrieb ihres Schwiegervaters. „Es war ein arbeitsreiches Leben, denn neben der Erziehung der Kinder nahm mich die Arbeit in der Landwirtschaft voll in Anspruch“, so die Jubilarin im Gespräch mit den FN.

Ab dem Jahr 1960 arbeitete ihr Ehemann auf dem Bau und der landwirtschaftliche Betrieb wurde im Nebenerwerb bis zum Jahr 1970 weitergeführt. Im Jahr 1963 war Resa Seubert Gründungsmitglied der Frauengemeinschaft Schlierstadt, der sie bis heute noch angehört.

Keine Zeit für Hobbys

Für Hobbys blieb der Jubilarin keine Zeit. Im Jahr 1984 eröffnete sie auf ihrem Anwesen einen Getränke-Abholmarkt, den sie 30 Jahre lang, bis 2014, selbst führte. „Diese Tätigkeit bereitete mir viel Freude, denn der Kontakt mit den Menschen bereicherte mein Leben“, so die Jubilarin. Ihr Ehemann starb im Jahr 1997. Drei Generationen leben mittlerweile im Haus der Jubilarin. Zum heutigen Ehrentag gratulierten vier Kinder, zehn Enkel, fünf Urenkel, Verwandte, Nachbarn und Freunde sowie die Frauen der Frauengemeinschaft. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich diesen Gratulanten gerne an. jüh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019