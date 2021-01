Hilfe beim Vereinbaren von Terminen

Osterburken.Das Kreisimpfzentrum im Obertorzentrum in Mosbach hat am 22. Januar den Betrieb aufgenommen. Da ein Impfstoff jedoch derzeit noch nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, können voraussichtlich zunächst nur circa 180 Personen pro Woche geimpft werden.

Unter anderem Personen über 80 Jahren werden zunächst bevorzugt Impftermine erhalten. Da Termine jedoch nur online über www.impfterminservice.de oder über die Servicehotline 116117 des Landes gebucht werden können, ist möglicherweise nicht jede Person diesen Alters in der Lage, einen solchen Termin zu vereinbaren beziehungsweise selbstständig zum Kreisimpfzentrum nach Mosbach zu gelangen.

Derzeit gestaltet sich die Vereinbarung eines Impftermins als kaum möglich. So bekam auch die Stadtverwaltung Osterburken unter der Rufnummer 116117 in dieser Woche mehrfach die Aussage, dass derzeit in ganz Baden-Württemberg keine Impftermine vergeben werden und auch nicht absehbar sei, wann dies wieder der Fall sein wird.

Nichtsdestotrotz bittet die Stadt Osterburken die Angehörigen von Personen über 80 Jahren, diese bei der Terminvereinbarung und bei der Fahrt ins Kreisimpfzentrum zu unterstützen. Für den ausschließlichen Fall, dass impfberechtigte Personen keine Angehörigen haben, die sie bei der Vereinbarung eines Termins unterstützen, stehen die Beschäftigten des Rathauses in Osterburken unter 06291/4010 oder info@osterburken.de unterstützend zur Seite.

