Helfer für die Teams nötig

Osterburken.Die Wahl für den baden-württembergischen Landtag findet am Sonntag, 14. März, statt. Dafür sucht die Stadtverwaltung Osterburken noch Unterstützung bei der Durchführung der Wahlhandlung sowie beim Auszählen der Stimmzettel. Ein Zweischichtsystem ist geplant – die erste Schicht startet um zirka 7.30 Uhr, endet um 13 Uhr und findet sich zum Auszählen nach Beendigung der Stimmabgabe um 18 Uhr wieder im Wahllokal ein.

Die zweite Schicht beginnt um 12.45 Uhr und endet nach Beendigung der Auszählung, voraussichtlich gegen 19 Uhr. Als Wahlhelfer im Briefwahlvorstand dauert der Einsatz von 15 bis zirka 19.30 Uhr. Wahllokale sind in der Baulandhalle, Realschule, Schule am Limes, Rathaus Hemsbach, Pfarrscheune Schlierstadt und in der Halle der Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim. Ein Wahlvorstand zur Auszählung der Briefwahlergebnisse wird ebenfalls in der Baulandhalle eingerichtet. Alle Wahlhelfer erhalten eine Aufwandsentschädigung. Interessierte, die helfen wollen, melden sich bei Hauptamtsleiter Julian Schneider, Telefon 06291/40128, E-Mail: julian.schneider@osterburken.de unter Angabe des gewünschten Wahllokals, der bevorzugten Schicht sowie der Kontakt- und Bankdaten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.02.2021