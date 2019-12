Großes Engagement gewürdigt

Schlierstadt.Zur letzten Sitzung in diesem Jahr traf sich der Schlierstadter Ortschaftsrat Mitte Dezember. Ortsvorsteher Jürgen Breitinger begrüßte die Zuhörer und Bürgermeister Jürgen Galm, ehe er den Seniorennachmittag für den 26. Januar ankündigte. Hierzu wurden Programmablauf und Arbeitseinteilung besprochen. In seiner Rede über die kürzlich eingeweihte Regio-Box bedankte sich Breitinger bei allen Ortschaftsräten, die sich an dem Projekt beteiligt hatten. Seit kurzem ist der Automat in Betrieb und kann durch die Bevölkerung genutzt werden. Die Anfragen der Ortschaftsräte bezogen sich auf die geringe Reichweite des öffentlichen WLAN-Netzes und die Aufstellung der Ortseingangsschilder. Breitinger teilte hierzu mit, dass er bezüglich des Hotspots bereits eine Reklamation weitergegeben hat. Die Aufstellung der Ortseingangsschilder erfolgte bisher noch nicht, weil hierfür seitens des Landratsamtes die Baugenehmigung noch fehlt.

Ortschaftsrat Tobias Münch fragte nach, wann die Überrechnung des Abwasserkanalnetzes im Bereich der Hauptstraße vorgestellt wird. Diese vorbereitende Maßnahme zum Ausbau der Hauptstraße war geplant und wird durch das Ingenieur-Büro Sack vorgestellt. Eine weitere Anfrage von Münch bezog sich auf einen Besichtigungstermin für die Neuanlage eines Grabfeldes. Diesem Wunsch werde man wie bei den Vorbereitungen zum Haushaltsplan bereits gefordert, nach Verabschiedung des Haushaltsplanes durch den Gemeinderat, nachkommen.

Bei den Anfragen der Bürger bezeichnete ein Zuhörer den fehlenden Mittelstreifen auf der Kreisstraße zwischen Eberstadt und Schlierstadt als hohes Unfallrisiko. Spiegelungen des neuen Fahrbahnbelages, gerade bei Nässe, führen hier zu großen Unsicherheiten im Begegnungsverkehr.

Engagement gewürdigt

Dann leitete der Ortsvorsteher zur Verleihung der Ehrenurkunde und Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg über, die Ortschaftsrat Albin Jelinek und Ortsvorsteher Jürgen Breitinger durch Bürgermeister Jürgen Galm erhielten. Dieser würdigte das Wirken der Geehrten und deren ehrenamtlichen Einsatz in der Kommunalpolitik. „Unsere Städte, Gemeinden und Orte wären ohne die Bereitschaft vieler Bürger, sich im kommunalen Umfeld, in Vereinen, Gruppierungen oder Organisationen zu engagieren, nicht überlebensfähig“, meinte Galm. Diese Arbeit bleibe allerdings häufig unbeachtet und werde zu wenig geschätzt. Aber kommunale Entwicklung erfolge nicht selbsttätig oder von alleine. Jelinek begleite den für eine kommunale Entwicklung notwendigen Diskussions-, Beschluss- und Umsetzungsprozess jetzt schon über 30 Jahre. Seit November 1989 sei er ununterbrochen im Ortschaftsrat von Schlierstadt vertreten. Von 1994 bis 2004 war er darüber hinaus stellvertretender Ortsvorsteher. Stolze sechs Mal wurde er wiedergewählt. „Man könnte auch sagen: Ihr Einsatz und ihr Wirken wurden mit jeder Wahl würdigend bestätigt“, betonte Galm.

Der Bürgermeister erwähnte unter anderem das Wirken von Jelinek im Heimatverein als Vorstandsmitglied und Leitfigur. „Auch alles, was dort geschieht, tut der Stadt, tut Schlierstadt gut. Ich muss da gar nicht weit zurückdenken: Nur zwei Tage zuvor haben wir auf den Abschluss des ,Leader’-Kleinprojektes angestoßen.“

Für die langjährige Arbeit von Breitinger, der im September 1994 zum Ortsvorsteher ernannt wurde und dieses Amt seitdem ausfüllt, überreichte Galm dem Geehrten die Ehrenstele des Gemeindetages. Auch wenn sich nicht immer alle Pläne verwirklichen ließen: Das hat sie nie davon abgehalten, dran zu bleiben, sagte Galm zum Ortsvorsteher. In seinem Rückblick ging der Bürgermeister auf zahlreiche Maßnahmen ein, die Breitinger in seiner Amtszeit begleitet hatte: den Umbau der Pfarrscheune zum Gemeindezentrum, die Erschließung mehrerer Baugebiete, die Feier zum 1000-jährigen Bestehen Schlierstadts im Jahre 1997, den Neubau des Sportheims, den Erwerb und die Sicherung der Reste des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Seligental und den Umbau des altes Sparkassengebäudes für die Ortschaftsverwaltung. „Ich kann feststellen, sie sind ein echter Kommunaler, ein Streiter für das Wohl ihrer Heimatgemeinde“, so Galm. „Wichtig war ihnen, immer möglichst viele Bürger mitzunehmen und einzubeziehen. Das zeichnet ihr kommunales Engagement besonders aus.“ Auch sonstiges ehrenamtliches Wirken sei nicht zu vergessen, vor allem im Musikverein. Im Anschluss an die Ehrungen ließ der Ortsvorsteher in einem Rückblick nochmals das Jahr 2019 Revue passieren. Er dankte allen, die sich für Schlierstadt haben.

