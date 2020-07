Großer Zusammenhalt im Gemeindeteam

Schlierstadt.Lange Zeit musste aufgrund der Corona-Pandemie in Schlierstadt auf ehrenamtliche Vereinsaktivitäten verzichtet werden. Nach der Zwangspause war es am vergangenen Wochenende möglich, in Kleingruppen und Sicherheitsabstand das Projekt „Umweltfreundlich barrierefrei – Kirche St. Gangolf blühend in die Zukunft“ weiter zu realisieren.

Förderantrag gestellt

Im Frühjahr hatte das Gemeindeteam „St. Gangolf Schlierstadt“ einen Förderantrag bei der Leader-Aktionsgruppe badisch-franken gestellt. Ziel nach der positiven Antragsbewilligung war und ist es, die Kirche in Schlierstadt mit einem neuen Weg barrierefrei zugänglich zu machen. Gleichzeitig soll die Außenanlage geebnet und mit einer Blumenwiese versehen werden.

Die Aussaat der Blühmischung soll im Herbst in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald und den Kindern vom Kindergarten Schlierstadt erfolgen. Ruhebänke werden künftig zum Gedenken der Toten und zum Ausruhen einladen.

„Wir sind froh, dass die Bauarbeiten nach der Zwangspause nun endlich umgesetzt werden können. Die Baufirma hat gute Vorarbeit geleistet. Ich bin stolz, dass sich viele Ehrenamtliche aus den Vereinen bereiterklärt haben mitzuhelfen, das Pflaster zu legen und die Fläche zu ebnen. Es ist ein schönes Gefühl wieder gemeinsam wirken zu können, wenngleich immer noch Einschränkungen mit Corona einhergehen“, so Tobias Münch der das Vorhaben gemeinsam mit dem Gemeindeteam Schlierstadt auf den Weg brachte.

Erfreut und dankbar zeigt sich auch Pfarrer Andreas Schneider. Er lobt den Zusammenhalt und die tatkräftige Unterstützung des Gemeindeteams Schlierstadt durch die ortsansässigen Vereine. „Das hat sich Gott sei Dank auch über Corona nicht verändert. Es ist erfreulich, was jeder einzelne Schlierstadter Helfer auf ganz unterschiedliche Weise zum Gelingen des Projekts beiträgt, da unterstützt man gerne und packt auch als Pfarrer mit an“, so Schneider. In den kommenden Tagen und Wochen wird es rund um die Kirche in Schlierstadt weiter voran gehen. So wird die Kirche St. Gangolf bald schon über einen gepflasterten Weg barrierefrei zugänglich sein. Spätestens im nächsten Frühjahr wird es dann auch rund um die Kirche in verschiedenen Farben blühen.

