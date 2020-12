Großer Erfahrungsschatz macht Firma stark

Auch in der aktuellen Pandemie-Lage ließ es sich die Firma AZO mit ihren über 1000 Mitarbeitern weltweit nicht nehmen, langjährige Kollegen für ihre Treue und ihr Engagement zu würdigen.

Osterburken. Die traditionelle große Feier, bei der dieses Jahr 47 Jubilare geehrt, 21 Ruheständler verabschiedet und 15 Auszubildende und Studenten freigesprochen werden sollten, musste ausfallen. Aber es wäre nicht AZO, wenn das Unternehmen nicht einen Weg gefunden hätte, die Jubilare angemessen zu würdigen.

Bereits im September nahm Ewald Arnold die Glückwünsche für sein 50-Jahr- Arbeitsjubiläum entgegen. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Martin Brümmer in Vertretung von Bürgermeister Galm die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg und betonte, dass dieses 50-Jahr-Arbeitsjubiläum ein Ereignis mit hohem Seltenheitswert sei. Die Anerkennung zeige, dass der Staat es für wichtig erachte, dass Mitarbeiter die Zusammenarbeit in Unternehmen auf Dauer anlegten.

Mehrere kleine Feiern

Im Dezember wurden in mehreren kleinen Veranstaltungen die 25- und 40-Jahr-Arbeitsjubiläen gefeiert sowie die Azubis und Studenten ins Arbeitsleben entlassen. Rainer und Sabine Zimmermann betonten dabei, wie wichtig es sei, Veränderungen positiv gegenüberzutreten und diese auch nach langer Betriebszugehörigkeit als Chance zu sehen.

Wie schnell sich Bedingungen und Arbeitsabläufe ändern können, zeigten die vergangenen Monate. Die begonnene Ausrichtung des Unternehmens auf eine digitale Zukunft habe durch die Pandemie ungeahnte Beschleunigung erfahren: „Neue Wege, neue Lösungen – Veränderung ist angesagt.“ Sabine Zimmermann brachte es auf den Punkt: „Sie, unsere Mitarbeiter, besitzen einen riesigen Erfahrungsschatz, den Sie teilen und an jüngere Kollegen weitergeben. Und das macht AZO seit Jahrzehnten erfolgreich: Wir sind durch die Erfahrungen der Mitarbeiter gewachsen und haben eine solide Basis geschaffen, um die Veränderungen in der Welt als Chance zu begreifen.“ Der Betriebsratsvorsitzende Christian Gehrig erzählte eine Metapher von zwei Wölfen, die jeder in sich trage. Das berichte ein alter Indianer seinem Sohn. Der eine Wolf sei böse. Er kämpfe mit Neid, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen und Überheblichkeit. Der andere Wolf sei gut. Er kämpfe mit Liebe, Freude, Frieden, Gelassenheit, Mitgefühl, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Auf die Frage, welcher Wolf gewinnt, antwortet der alte Indianer: „Der, den du fütterst.“

Der geschäftsführende Gesellschafter Rainer Zimmermann erläuterte, dass auch für AZO ein schwieriges Jahr zu meistern war. Durch den für 2021 bereits vorhandenen Auftragsbestand, verstärkt durch die doch sehr positiven Auftragseingänge von November und Dezember 2020, könne AZO jedoch trotz Pandemie mit Optimismus auf das bevorstehende Jahr 2021 schauen.

