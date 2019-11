Große Freude über zahlreiche Neu-Imker

Schlierstadt.„Mein erstes Jahr war spannend, aber dank vielerlei Unterstützungen wurde es mir auch erleichtert“, betonte die Vorsitzende des Imkervereins Bauland, Silke Baumann, am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Badischer Hof“. Die Vorsitzende dankte allen, die durch ihr Engagement dazu beigetragen haben, dass 2019 wiederum ein gelungenes Vereinsjahr gewesen sei.

„Der Höhepunkt war wieder unser Imkerfest, ein fester Bestandteil im Osterburkener Vereinsleben“, stellte Baumann fest. „Ohne die Unterstützung durch Salat und Kuchenspenden und die Mithilfe der Mitglieder wäre das Fest nicht durchführbar.“

Zudem habe man im zurückliegenden Jahr einen Neu-Imker-Lehrgang mit einer stattlichen Teilnehmerzahl durchgeführt. Als weitere Aktivitäten nannte sie den Besuch einer Schulklasse am Lehrbienenstand unter der Leitung von Erhard Kolesinski und Klaus Müller, den Besuch der Bundesgartenschau in Heilbronn, die Teilnahme am Jubiläumsfest von AZO und den Einbau eines Ofens mit Einweihung im Vereinsheim.

Über den Kassenstand informierte Achim Brümmer. Die Kassenprüfer Alexander Andres und Stefan Krummer bescheinigten dem Kassier eine tadellose Kassenführung. Brümmer berichtet danach von der Bienen-AG des Ganztagsgymnasiums Osterburken und zeigte sich erfreut, dass im zurückliegenden Jahr viel Interesse vorhanden gewesen sei und sogar einige der Schüler inzwischen Imkerei betreiben. Aus dem Landesverband berichtete Kreisvorsitzender Klaus Müller über die bevorstehende Fusion der Imkerverbände von Württemberg und Baden, die nicht ohne Zugeständnisse der Badener Imker ablaufen werde. Zum Thema Volksentscheid zeigte sich Müller erfreut, dass die Verbände aufeinander zugingen und die Landesregierung vermittle.

Mitglieder geehrt

Müller nahm anschließend zusammen mit der Vorsitzenden Ehrungen verdienter Mitglieder vor: Andreas Rudi, Bernhard Bopp, Franz Eiermann, Günter Leitz, Viktor Ott, Viktor Telz, Andreas Kittich und Hendrick Baumann (zehn Jahre Mitgliedschaft), Hans-Ulrich Huber (Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft), Thomas Held und Friedrich Werner (Ehrennadel in Gold für 30 Jahre Mitgliedschaft). Einen Geschenkkorb erhielt Walter Fechner für 40 Jahre Mitgliedschaft. Ebenfalls mit Urkunden bedacht wurden zwölf Teilnehmer des Imkerlehrganges. Ihnen hatten die Referenten Roland Müller, Ulrich Oldenburg, Werner Nies und Erhard Kolesinski in verschiedenen Betriebsweisen über das Bienenjahr hinweg allerlei Wissenswertes über die Bienenhaltung und Bienengesundheit vermittelt.

Abschließend zeigte Erhard Kolesinski anhand einer Studie die Varroa-Entwicklung einiger Völker am Lehrbienenstand mittels Beamer- Präsentation auf. Nach einem Überblick auf das kommende Vereinsjahr informierte stellvertretender Vorsitzender Roland Müller über die Weihnachtsfeier des Imkervereins Bauland, die am Samstag, 7. Dezember, im Hotel Märchenwald in Osterburken stattfindet. jüh

