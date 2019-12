Grober Zeitrahmen für Neubau steht

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Ersatzneubau für das Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) ist beschlossene Sache: Einstimmig sprach sich der Kreistag am Mittwoch in Aglasterhausen dafür und für die Durchführung eines Planungswettbewerbs aus. Ein Preisgericht – bestehend aus Schulleitung, Architekten, Landrat, mehreren Kreisräten, Vertretern der Schüler und Eltern sowie weiteren Beteiligten – soll sich bis zum kommenden Sommer für ein Modell entscheiden. Ist der Neubau fertig, soll das alte Gebäude abgerissen werden und die Freianlagen entstehen.

Wie bei der Kreistagssitzung deutlich wurde, ist für die Realisierung des Projektes durchaus Eile geboten. Das Regierungspräsidium Karlsruhe fördert den 25 Millionen teuren Neubau nur, wenn das alte Gebäude bis 2024 abgerissen wird. „Da bleibt auch angesichts der derzeitigen Haushaltslage kein Platz für ein Wunschkonzert“, machte Landrat Dr. Achim Brötel klar. Mit den Planungen des Regierungspräsidiums, ein drei- bis vierzügiges Gymnasium zu bauen, sei die Schulleitung zufrieden.

Sommer 2024 als Ziel

Dem Kreistag und den vielen anwesenden GTO-Verantwortlichen stellte die Verwaltung einen ersten groben „Fahrplan“ vor. Bis zum Sommer 2020 soll der Planungswettbewerb durchgeführt werden und ein Preisgericht sich für einen Vorschlag entscheiden. Im Oktober 2020 soll der Förderantrag beim RP gestellt werden. Erste Ausschreibungen sollen bis November 2021 erfolgen, im März 2022 könnte es mit dem Spatenstich des Neubaus soweit sein. Im Sommer 2024 erfolgt der Umzug in das neue GTO, im September 2024 soll das alte Gebäude abgerissen werden. Die Außenanlagen sollen bis zum Sommer 2025 fertiggestellt werden.

Auf Wirtschaftlichkeit prüfen

Fraglich ist, was mit dem Musischen Trakt passiert. Das RP stufte die Mängel als nicht so gravierend ein, dass ein Abbruch notwendig sei. „Auch wenn das Land einer Aufgabe des Traktes nicht zugestimmt hat: Aus unserer Sicht sollte das Gebäude optional in die Planungen miteinbezogen werden“, so Landrat Brötel. Der Trakt sei sanierungsbedürftig sowie ohne eigene sanitäre Anlagen und damit „nach dem Abbruch des Hauptgebäudes als Solitärkörper ohne räumliche Anbindung nur schwer in ein sinnvolles Gesamtkonzept zu integrieren“. Das Gremium stimmte dem Vorschlag zu, das Gebäude notfalls abzubrechen und neuzubauen – wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben sei.

Für den Neubau des Hauptgebäudes kommen drei Varianten in Frage, da das alte Gebäude bis zum Bauende weiterhin genutzt werden muss: eine Bebauung entlang der Hemsbacher Straße, eine (Teil-)Bebauung des Sportplatzes oder eine Bebauung entlang der nördlichen Grundstücksgrenze unter Einbeziehung des städtischen Grundstück im Bereich der noch abzubrechenden alten Realschule.

Die finanzielle Regelung mit der Stadt Osterburken, die sich mit circa vier Millionen beteiligt, werde laut Brötel teilweise kritisch beäugt. „Manchen ist das zu wenig, aber insgesamt kann sich das Paket der Stadt sehen lassen“, bedankte sich der Landrat. Er berichtete, dass sich der benachbarte Hohenlohekreis, aus dem über 26 Prozent der GTO-Schüler stammen, nicht finanziell am Neubau beteiligen werde. „Aber es wurde zumindest Gesprächsbereitschaft signalisiert, eine Regelung für den Schülerverkehr zu finden.“ Somit kommen auf den Landkreis, Träger des Gymnasiums, Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro zu.

„Schule, Eltern und Schüler bekommen nun ein klares Ziel. Die Ungewissheit mit Blick auf die Schulanmeldungen im Frühjahr hat ein Ende“, freute sich Osterburkens Bürgermeister und CDU-Kreistagsmitglied Jürgen Galm. Daniel Modersohn (Grüne) betonte die Kostenbeteiligung von Osterburken. Diese sei nicht unerheblich und zeige, dass die Stadt hinter dieser Modellschule stehe. „Bildung kostet ebenso den Kreis viel Geld. Einen Ersatzneubau zu gestalten ist richtig und wichtig für die Bildungslandschaft im Landkreis.“ „Das GTO muss weiterhin Zukunft haben“, betonte Heide Lochmann (SPD). „Was der Kreis damit an finanzielle Belastung auf sich nimmt, ist beträchtlich!“ Es sei schade, dass sich der Hohenlohekreis nicht an den Kosten beteilige. Mit der Übernahme des Gymnasiums 1977 durch den Landkreis habe dieser, so CDU-Kreisrätin Sabine Schweiger, als Schulträger alle Aufgaben übernommen. „Ohne Ausstiegsklausel“, betonte sie. „Der Kreistag hat dies auch eindrücklich im Februar so bestätigt. Sich hier irgendwelche Wege herauszudenken ist rechtlich ausgeschlossen“, mahnte sie an.

„Netto-Kosten werden steigen“

Ralf Barwig (AfD) erklärte, er sei gespannt auf die Lösungen für den Neubau und freue sich „auf ein barrierefreies GTO“. Achim Walter (FDP) ging davon aus, dass die Kostengrenze noch lange nicht erreicht sei. „Die Netto-Kosten werden nicht bei 15 Millionen bleiben.“ Martin Brümmer (Freie Wähler) störte sich daran, „dass hinter vorgehaltener Hand der Status des GTO in Frage gestellt wird. Auch verstehe ich nicht, dass sich das Land nicht mit höheren Zuschüssen beteiligt, wenn so viele Schüler aus den Nachbarkreisen kommen.“ Hier werde der ländliche Raum mal wieder im Stich gelassen, fand Brümmer.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019