Gottesdienst mit dem Nikolaus

Hemsbach.In erwartungsvolle Kinderaugen konnte man vor einigen Tagen schauen, als sich in der Kita „Farbenwald“ der Nikolaus persönlich zum Gottesdienst angemeldet hatte. Der liebevoll mit Stehtischen und Schirmen vorbereitete Kita-Vorplatz stimmte die Besucher mit zahlreichen Kerzen auf den Gottesdienst ein. Zahlreiche große und kleine Besucher fanden sich im adventlich geschmückten Gemeindesaal ein, um mit Pfarrer Schnücker und den Erzieherinnen den Gottesdienst zu feiern. Zu Beginn enthüllte Pfarrer Schnücker ein neues, großes Altarkreuz aus Holz, das von Daniel Schulze angefertigt wurde. Im Vorfeld hatte er für die Esstische in der Kita kleine Holzkreuze angefertigt.

Kinder mit Eifer dabei

Die Kinder waren mit großem Eifer dabei, eine Legende des Bischofs Nikolaus mitzugestalten. Mit dem Gedicht „Aus dem Fenster schau ich raus“ brachten alle Kita-Kinder ihre Vorfreude zum Ausdruck. Als dann wirklich der Bischof Nikolaus zur Türe hereinkam, strahlten viele Kinderaugen. Der Nikolaus beschenkte zuerst die Kita-Kinder und dann die anderen Kinder mit gefüllten Nikolaussocken. „Niklaus ist ein guter Mann …“ – das durften auch die Erzieherinnen feststellen, denn der Nikolaus hatte auch an sie gedacht.

Im Anschluss die langjährige Reinigungskraft Monika Klein in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Pfarrer Schnücker bedankte sich bei ihr für ihre engagierte, und fast 20-jährige Tätigkeit und überreichte ihr ein Präsent. Die Kita-Leiterin Nicole Ullrich ließ die gemeinsame Zeit in der Kita Hemsbach Revue passieren und betonte die unkomplizierte und sehr gute Zusammenarbeit. Nicole Ullrich überreichte Monika Klein ein mit den Kindern selbstgestaltetes „Farbenwald-Gemälde“ und ein Geschenk. Mit einem selbstgedichteten Danke-Lied schlossen sich die Kita-Kinder den Dankesworten an.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurden die Besucher vom Team des Bauwagens Hemsbach mit Punsch und Glühwein verwöhnt und konnten so den Abend ausklingen lassen.

