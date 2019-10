Gesunder Menschenverstand, Zweifel und Wachsamkeit gefragt

Osterburken.Die Tricks der Gauner, Diebe und Betrüger und die Möglichkeiten, sich davor zu schützen standen kürzlich bei einem Vortrag beim Seniorenkreis Osterburken auf dem Programm. Die Präventivabteilung der Außenstelle Mosbach des Polizeipräsidiums Heilbronn gab interessante Informationen und Beispiele, wie Gauner und Betrüger versuchen, schnell zu Geld zu kommen.

Rainer Bossler, dessen dienstliche Aufgabe auch ist, Vorsorge und Aufklärung für die Bevölkerung zu leisten, informierte aus dem Berufsalltag der Polizei. Es gab keine gestellten Fallkonstellationen, sondern das tagtägliche kriminelle Vorgehen der Betrüger wurde aufgezeigt. Natürlich wurden auch längst bekannte Tricks angesprochen, die auch in der Region häufiger vorkommen, etwa der „Enkeltrick“. Dabei melden sich die Betrüger als vermeintlicher Enkel bei Senioren, täuschen Unfälle oder finanzielle Sorgen vor und „bitten“ um einen dringend benötigten, zumeist größeren Geldbetrag. Durch eine geschickte Gesprächsführung beim Telefonat erhalten die Täter wichtige Informationen und erschleichen sich somit das Vertrauen der Opfer.

Vermeintlicher Gewinn

Natürlich gehören die „erfreulichen Gewinnmitteilungen“ auch zu den bekannten Trickversuchen. Ein erheblicher Geldbetrag stehe als Gewinn an, heißt es am Telefon, sofern man eine Aufwandsentschädigung oder einen Unkostenbeitrag zahlt. Wie Bossler erklärte, gehören auch „wartungsinteressierte Computerfirmen“, die vor angeblicher Schadsoftware auf dem PC warnen, und „Versicherungsangebote“ an der Haustür oder per Telefon, Zeitungsbestellungen von angeblich christlichen oder kulturellen Werbern zur Tagesordnung.

Und natürlich auch der Wohnungseinbruch. Wie der Experte betonte, denken viele Betroffene, sie würden nicht zum Opferkreis gehören, da sie nicht reich seien oder keine Schätze besäßen. Ein Telefonanruf, der nicht angenommen wird, ein Klingeln an der Haustür, die nicht geöffnet wird, ein kurzer Rundumblick des Einbrechers genügen, um das Werkzeug zu Einsatz zu bringen, so Bossler. Nicht der Wert des Gestohlenen belaste die Wohnungsinhaber, sondern die Tatsache, dass jemand in ihrer Wohnung war. Das erzeuge oftmals eine nachfolgende Angst.

Allzu beliebt ist auch ein Trick, bei dem mit der Hilfsbereitschaft der Menschen gespielt wird. „Meiner schwangeren Freundin ist’s schlecht, kann sie ein Glas Wasser haben?“, kann es womöglich lauten, wenn es an der Haustür klingelt. Während des kurzen Augenblicks, in der die eine Person hereingelassen wird, hat die andere Person schon gesehen, was aus der Wohnung mitgenommen werden kann.

Bosslers Warnung: „Augen auf, nicht auf alles vertrauen, einen gesunden Menschenverstand walten lassen, Zweifel mitbringen und nicht auf die möglicherweise im Telefondisplay angezeigte Polizeinotrufnummer 110 vertrauen“. Die Polizei rufe nie mit dieser Nummer an und verständige auch nicht über angeblich in der Nachbarschaft bevorstehende Einbrüchen mit der Aufforderung, mögliche Wertgegenstände oder gar Geld irgendwo zur Abholung durch Polizeibeamte zu deponieren.

Dieter Linhart vom Seniorenkreis bedankte sich beim Referenten für seine umfangreichen Informationen und hoffte, dass man sich vom gesunden Menschenverstand leiten lassen werde, um nicht zum Opferkreis zu gehören. In der anschließenden gemütlichen Kaffee- und Kuchenrunde wurden die aufgezeigten Betrugsmaschen eifrig diskutiert.

Zum Abschluss gehörten noch Erntedankthemen zum Nachmittag mit Informationen über Hunger, Missernten und Naturkatastrophen. Mit Herbstliedern und der Vorschau auf die nächste Veranstaltung im November, einem Spaziergang durch die Stadtkirche St. Kilian, klang der Seniorennachmittag aus.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019