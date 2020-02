Gehölz an die Wurzel gegangen

Hemsbach.Beim Grüngutschnitt am Hemsbacher Friedhof fanden sich am Samstagmorgen zahlreiche Freiwillige ein. Pünktlich um 9 Uhr begrüßte Ortsvorsteher Christoph Groß die Helferschar und den Ortschaftsrat. Gleich zu Beginn des Arbeitseinsatzes wurden kurz die einzelnen Rückschnitte besprochen und gleich Hand angelegt. Mit Motorsäge, Gartenschere und Hacken ging es dann dem über die Jahre gewachsenen Büschen, Sträuchern und dem Gehölz an die Wurzel. So wurde auf der ganzen Frontseite der Friedhofsmauer der Rückschnitt durchgeführt, der Verschnitt gleich aufgeladen und fachgerecht entsorgt.

Nach dem Rückschnitt wurde auch gleich die Mauer von Moos und Bewuchs befreit. Nach getaner Arbeit klang in gemütlicher Runde bei einem Mittagessen der Arbeitseinsatz aus. Ortsvorsteher Groß bedankte sich bei den vielen freiwilligen Helfern und bei der Familie Hamann, die landwirtschaftliches Equipment für die Entsorgung der großen Mengen an Verschnitt zur Verfügung stellten und so einen reibungslosen Ablauf garantierten. jüh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020