FWV weist Unterstellungen zurück

Osterburken.Zu ihrer letzten Fraktionssitzung vor der Sommerpause traf sich die Fraktion der Freien Wählervereinigung Osterburken (FWV) unter Leitung ihres Vorsitzenden Werner Geiger.

In einer Nachbetrachtung zur vergangenen Gemeinderatssitzung zeigten sich die FWV-Gemeinderäte empört über das Verhalten der neuen Stadträtin Margaret Horb. Die FWV-Fraktion, so wurde übereinstimmend betont, weise die „unhaltbaren Unterstellungen in Zusammenhang mit den Wahlen zu den Ortsvorstehern beziehungsweise deren Stellvertretern“ aufs Schärfste zurück. Zuerst auf eine geheime Wahl zu bestehen und dann nicht in, sondern nach der Sitzung gegenüber den FN und in Facebook Verdächtigungen und Beschuldigungen vorzunehmen, könne und werde die FWV-Fraktion in keinster Weise akzeptieren. Solche „falschen Äußerungen“ und Verhaltensweisen würden die künftige Gemeinderatsarbeit enorm belasten. Die Fraktion der Freien Wählervereinigung Osterburken halte sich an Vorschläge der Ortschaftsräte und dies gelte insbesondere bei den Ortsvorsteher- und Stellvertreterwahlen. Es sei in der Vergangenheit üblich gewesen, und davon ging die FWV-Fraktion auch diesmal aus, dass diese Wahlen in offener Abstimmung und für jedermann sichtbar erfolgen. Das sei durch Margaret Horb verhindert worden.

Im weiteren Verlauf der Sitzung besprachen die FWV-Gemeinderäte einige weitere in nächster Zeit anstehende Punkte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019