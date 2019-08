Fußgängerüberweg in Bofsheim angelegt

Bofsheim.Rechtzeitig vor Schulbeginn wurde in Bofsheim der neue Fußgängerüberweg an der Bushaltestelle angelegt. Die Markierung der „Zebrastreifen“ wurde dieser Tage von einer Spezialfirma (siehe Bild) am vorgesehenen Übergang auf die Fahrbahn aufgetragen. Damit geht ein langgehegter Wunsch der Eltern in Erfüllung, der auch von der Bofsheimer Ortschaftsverwaltung und dem Ortschaftsrat unterstützt wurde, wie Ortsvorsteher Werner Geiger gegenüber der FN erklärte. Nach mehreren Vorortterminen und Verkehrsschauen sowie durchgeführten Zählungen wurde die Notwendigkeit eines Fußgängerüberwegs an der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt in Bofsheim von den zuständigen Stellen anerkannt. Mit dieser Maßnahme solle die Verkehrssicherheit, vor allem für die Kinder, in diesem Bereich erhöht werden. Gleichzeitig sollen die „Zebrastreifen“ auch für die vom vielen Verkehr betroffenen Anwohner zu einer Geschwindigkeitsreduzierung beitragen, so Ortsvorsteher Werner Geiger abschließend. Bild: Werner Geiger

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019