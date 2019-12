Fußgängerüberweg an Bushaltestelle angelegt

Bofsheim.Im Bürgersaal fand die Jahresabschlusssitzung des Bofsheimer Ortschaftsrates statt. In deren Mittelpunkt stand der Jahresrückblick sowie ein Bildervortrag von Ortsvorsteher Werner Geiger.

Nach der Anerkennung der Niederschrift der letzten Ortschaftsratssitzung wurde die Seniorenfeier am 6. Januar besprochen.

Bei seinen Ausführungen blickte der Ortsvorsteher auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Breiten Raum nahmen in diesem Jahr die Kommunalwahlen ein.

Bei der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates wurden die ausscheidenden Mitglieder Thomas Frey und Kirsten Himpel für jeweils zehnjährige Mitgliedschaft und Bernd Geiger für 20-jährige Ortschaftsratstätigkeit geehrt. Als neue stellvertretende Ortsvorsteherin wurde Regina Michalowski gewählt.

Weitere Wahlen fanden in diesem Jahr auch bei der evangelischen Kirchengemeinde statt, wo die bisherigen Kirchengemeinderätinnen Heidi Griebaum, Brigitte Keller und Iris Meyer überzeugend wiedergewählt wurden.

Der starke Ortsdurchgangsverkehr und damit zusammenhängend die Verkehrssicherheit für Fußgänger, insbesondere für Kinder, sowie die enorme Lärmbelästigung für die Anwohner beschäftigten den Ortschaftsrat auch in diesem Jahr. Nach intensiven Bemühungen, zahlreichen Terminen und Verkehrszählungen wurde in diesem Jahr rechtzeitig vor dem Ferienende ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) an der Bushaltestelle angelegt. Die beantragte Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich der Ortsdurchfahrt wurde dagegen von der Verkehrsschau abgelehnt. Zwischenzeitlich fand eine Unterschriftenaktion statt.

Bei den durchgeführten kleineren baulichen Maßnahmen nannte Geiger die schon seit längerem geplante Erneuerung der Treppenanlage „Am Bild“. Zwei größere Maßnahmen, deren Weiterführung man im kommenden Jahr dringend erwarte, seien Sanierungsmaßnahmen in der Astrid Lindgren Schule sowie die Dorfentwicklungsmaßnahme „Brückenstraße/Gemeindehaus“. Diese beiden Maßnahmen werden zu einem großen Teil aus bereits bewilligten Fördermitteln finanziert.

„Die derzeit laufenden Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung im „Kirchweg“ machen dagegen gute Fortschritte“, so Geiger. Nachdem die Vergabe durch den Gemeinderat bereits erfolgt ist, wird die Sanierung des „Hormelweges“ im kommenden Frühjahr erfolgen.

Ortsvorsteher Geiger blickte auf viele Baumaßnahmen und Feste im zurückliegenden Jahr und wünschte den Bürgern ein gutes, neues Jahr 2020. Werner Geiger

