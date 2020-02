Für „Rossi“ fiel der letzte Vorhang

Bei der Prunksitzung des Elferrates der Stadt Osterburken am Sonntagabend gab es auch einen sehr emotionalen Moment: Präsident „Rossi“ (Andreas Geiger wurde verabschiedet und geehrt.

Osterburken. Er ist über die Grenzen der Region und im Narrenring bestens bekannt: Der noch amtierende Präsident „Rossi“ alias Andreas Geiger. Seine beiden Stellvertreter Dominik Holderbach und Marcel Zimmermann ehrten ihn einerseits für seine 22-jährige Mitgliedschaft beim Elferrat der Stadt Osterburken , zudem wurde er als erfolgreicher Sitzungspräsident verabschiedet. Am Sonntag moderierte er seine letzte Prunksitzung. Jetzt ist, wie „Rossi“ mit Wehmut sagte, der „letzte Vorhang für ihn gefallen“.

Schwerer Abschied

Es war ein schwerer Abschied für den begeisterten Fastnachtler in Borke. Seine beiden Stellvertreter beschrieben kurz seinen Werdegang in der „Borkemer Faschenacht“. Seit 22 Jahren gehört er dem Elferrat an und prägte auch als langjähriger Sitzungspräsident die alljährlichen Prunksitzungen in Borke. „Rossi“ so Holderbach weiter, hört nun auch als Sitzungspräsident auf. „Die heutige ist seine letzte gewesen“.

„Er hat bereits früh seine Nachfolge geregelt“, sagte Holderbach, der wie auch sein Präsidiumskollege Zimmermann als Nachfolger bereitsteht. Jedoch müssen sie in große Fußstapfen treten.

Holderbach blickte dann in das Jahr 1977 zurück, als „Rossis“ Karriere in der Faschenacht begann. Er besuchte einen bunten Abend des SV Bofsheim, um feuchtfröhlich die Fastnacht zu feiern. Er wurde angesprochen, ob er nicht in der „Borkemer Faschenacht“ als Aktiver mitwirken möchte. Ein Jahr später war er bereits als „Jungspunt“ mit dabei. Neben der Mitarbeit im Elferrat hatte er sich, so Holderbach, auch als Gardemädchen versucht. Mit dem erfolgreich aufgeführten „Gummibärentanz“ haben es die Tänzer sogar für die Teilnahme an den süddeutschen Meisterschaften nach Koblenz geschafft.

Einen Ausflug machte er dann auch in den schwierigen Bereich der Büttenreden. Der überaus sprachge-wandte „Rossi“ trat dann im Jahr 2000 nach einem Wechsel in den Elferrat ein und wurde dort Vizepräsident nach Michael „Emil“ Walz. Später übernahm er das Amt des Sitzungspräsidenten, das er bis heute ausübt. „Seit dieser Zeit lässt er sich immer neue Ideen für die Borkemer Faschenacht einfallen und führte die Wüschelegruppe ein, der er nun bald angehören wird.“

Bekannt wie ein bunter Hund

Beim 44-Jahr-Jubiläum des Elferrates wurde er von der Stadt für sein besonderes Engagement um den Verein mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Wie Holderbach weiter betonte, ist „Rossi“ als Präsident seit 20 Jahren durch den Narrenring gereist und hat sich mit seiner guten Laune und seinen flotten Sprüchen nicht nur in Osterburken einen sehr guten Namen erarbeitet. Er sei mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund: „Jeder kennt den Rossi aus Borke.“ Seine Nachfolger habe er behutsam aufgebaut, denn seit fünf Jahren sei er, Dominik Holderbach, und seit zwei Jahren Marcel Zimmermann seine beiden Stellvertreter.

Holderbach bedankte sich bei Andreas Geiger, dass er beide unter seine Fittichegenommen und nicht gleich ins kalte Wasser geworfen habe.

Als kleines Abschiedsgeschenk überreichten beide Stellvertreter an „Rossi“ einen Gutschein für einen Stadionbesuch auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, denn er ist bekennender Fan der „Roten Teufel“. Er hoffe, dass es den Betzenberg bis dorthin noch gibt und seine Mannschaft bald in die 2. Bundesliga aufsteigt.

Die Freude über dieses tolle Geschenk war groß. Rossi bedankte sich am Ende der Prunksitzung mit einem selbst gedichteten Abschiedslied, in dem er der Borkemer Faschenacht alles Gute wünschte und seinen beiden Nachfolgern viel Erfolg.

Er habe seine Arbeit gerne gemacht, sagte „Rossi“, der bei dieser Aussage schon manche Träne verdrücken musste. Seine großartigen Leistungen um die Borkemer Faschenacht erkannten auch die Besucher der Prunksitzung an und es gab stehende Ovationen für einen begnadeten Fastnachter – So einen wie „Rossi“ findet man nicht alle Tage.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020