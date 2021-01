Friedliches Miteinander wünschenswert

Im Dezember erfuhr ich von einem Musikvideo mit rechten Propaganda-Inhalten, welches sichtbar in Osterburken gedreht wurde. Mein Bruder zeigte mir das Video, welches in den sozialen Medien schnell vorzufinden war. Freunde und Familie waren und sind darüber entsetzt.

Bürgermeister Galms Stellungnahme dazu empfinde ich enttäuschend. Ich hätte mir von dem Bürgermeister, in dessen Stadt das rassistische Musikvideo gedreht wurde, zu einem früheren Zeitpunkt eine öffentliche Stellungnahme gegen rechtes Gedankengut und dessen mediale Verbreitung gewünscht. Sowie eine respektvolle und adäquate Reaktion, um Menschen mit Migrationshintergrund den Rücken zu stärken und für die unantastbare Würde eines jeden Menschen zu stehen.

Jürgen Galms Stellungnahme klingt jedoch leider nach Abgeben von Verantwortung und Leugnen von rassistischen Strukturen in Osterburken und Umgebung. Er äußerte im Artikel, dass es nicht sein müsse, dass die Personen aus dem Video aus Osterburken stammen. Diese Aussage empfinde ich als beschämend und unangebracht. Laut des Artikels ist weiter bekannt, dass einer der Drahtzieher der Gruppierung hinter dem Musikvideo aus der Gemeinde Osterburken stammt.

Weiter äußert sich Jürgen Galm: „Wir hatten in Osterburken, so weit ich weiß, noch nie einen Fall von Fremdenfeindlichkeit.“ Ich hoffe, dass sich nach dieser Behauptung betroffene Menschen melden werden, die in Osterburken Fremdenfeindlichkeit erlebt haben. Denn der Verwaltung sei ja zumindest nichts bekannt...

Informationen nennen

Ich respektiere die laufenden Ermittlungen und möchte diesen keinesfalls im Wege stehen. Auch möchte ich der rechten Szene keine unnötige Aufmerksamkeit schenken. Jedoch empfinde ich es in diesem Fall als notwendig, Informationen zu nennen.

Folgende Informationen waren für die Öffentlichkeit medial ersichtlich. Ich gebe sie wider, um Zusammenhänge darzulegen und meinen Frust diesbezüglich zu äußern. Wer bis zum 14. Januar die Gruppierung „nord_wuerttemberg_sturm“ auf Instagram suchte, wurde sofort fündig. Der Instagramaccount war erst am 14. Januar nicht länger abrufbar. Einen Tag zuvor, am 13. Januar, erschien der Artikel „Propaganda auf dem Parkdeck“ von Timo Büchner bei der „Zeit.de“. Die Gruppierung hatte mit ihrem Account bis dato 102 Follower, mehrere Beiträge mit rassistischen und rechten Inhalten.

Das Video „Komplott – Macht kaputt“, welches offenbar schon am 17. Dezember 2020 im Netz zu finden war und über welches der Bürgermeister Bescheid wusste, war hier stets bis zum 14. Januar öffentlich. Wie kann Jürgen Galm auf der einen Seite die Verbreitung der rechten Szene in diesem Ausmaß hinnehmen, die Öffentlichkeit jedoch im Dunkeln lassen? Man sei mit den Informationen nicht an die Presse gegangen, weil man der Organisation und deren Zwecken keine zusätzliche Plattform bieten wollte, äußerte sich der Bürgermeister im Artikel.

In Anbetracht der Ausbreitung dieser rechten Gruppierung im Netz, haben diese Personen leider schon eine große Plattform und sind öffentlich präsent. Daher kann ich die Aussage des Bürgermeisters nicht nachvollziehen. Zumal der Bürgermeister weiter meint, dass bereits vor einem Jahr schon einmal ähnliche Bilder im Netz kursierten […]. Die Öffentlichkeit sollte über die Verbreitung der rechten Szene diesen Ausmaßes Bescheid wissen und sich schützen können. Weiter sollte Aufklärungsarbeit und Schutz für Menschen mit Migrationshintergrund gesichert werden.

Das Stadtoberhaupt meinte weiter, dass es sich bei beiden Inhalten, welche ein Jahr auseinander liegen, möglicherweise um dasselbe Bildmaterial handele und er bestürzt sei, wenn sich solche Bewegungen verfestigt hätten. Dass diese Bewegungen verfestigt sind, sollte an dieser Stelle absolut nicht in Frage gestellt werden. Der Aufwand, der mit der Produktion des Musikvideos einhergegangen sein muss und die Followeranzahl im Netz sprechen allein schon für eine alarmierend starke rechte Bewegung. Ich würde mir ein friedliches Miteinander in meinem Heimatort wünschen. Und dass Menschen nicht aufgrund ihrer Herkunft und Hautfarbe diskriminiert oder beschuldigt werden.

