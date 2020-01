Förderprogramm für Kleinprojekte wird vorgestellt

Osterburken.Die Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken führt Informationsveranstaltungen zum Thema Regionalbudget für Kleinprojekte am 23. Januar um 18.30 Uhr im Römermuseum in Osterburken im Marc-Aurel-Saal und im Alten Rathaus in Külsheim.

Das Regionalbudget für Kleinprojekte ist ein neuer Fördertopf, der der Leader-Aktionsgruppe noch in den Jahren 2020 und 2021 – gefüllt mit jeweils 200 000 Euro Fördermitteln vom Bund, Land und Main-Tauber- sowie Neckar-Odenwald-Kreis – zur Verfügung gestellt wird. Für Projekte bis maximal 20 000 Euro Gesamtkosten netto gibt es den einheitlichen Fördersatz von 80 Prozent.

Mögliche Projektideen müssen sich mindestens einem der Bereiche Dorfentwicklung, Grundversorgung, Infrastrukturmaßnahmen und lokalen Basisdienstleistungen zuordnen lassen können und im Aktionsgebiet von Leader Badisch-Franken liegen.

Mehr Informationen zu Fördervoraussetzungen, dem Antragsverfahren sowie den Antragsfristen gibt es in den inhaltlich gleichen kostenlosen Informationsveranstaltungen. Im Anschluss besteht zudem die Möglichkeit, spezifische Fragen zu stellen und vom Regionalmanagement eine erste Einschätzung der eigenen Projektidee zu erhalten.

Der nächste Projektaufruf zum Einreichen von Regionalbudgetprojektanträgen wird voraussichtlich Ende Januar 2020 beginnen und bis Anfang März 2020 laufen. Die genauen Daten werden in Kürze bekannt gegeben.

Die Informationsveranstaltungen können dazu genutzt werden, kompakt Wissen über dieses neue Förderprogramm zu generieren. Weitere Details und Projektbeispiele zum Regionalbudget erhalten Interessierte bei der Leader-Geschäftsstelle, Obere Vorstadtstraße 19, 74731 Walldürn, Telefon 0 62 82 /52 12 13 97 oder -1398.

