Feuerwehr erhält neuen Mannschaftstransportwagen

Schlierstadt.Nach mehrmonatiger Zwangspause durch die Corona-Pandemie traf sich der Ortschaftsrat von Schlierstadt zu seiner Sitzung in der Mehrzweckhalle. Dort konnten die geforderten Vorgaben zum Durchführen der Sitzung am besten eingehalten werden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung bat Ortsvorsteher Jürgen Breitinger die Ortschaftsräte und Zuhörer, sich von den Plätzen zu erheben. In einem kurzen Rückblick und einem Moment der Stille gedachte man dem kürzlich verstorbenen Karl Heß. Anschließend leitet Breitinger zur Tagesordnung über.

Jahresbericht vorgestellt

Er stellte den Jahresbericht der freiwilligen Feuerwehr Schlierstadt vor. Hierzu konnten Abteilungskommandante Jens Schmidt und sein Stellvertreter Martin Ehrling begrüßt werden.

Im Anschluss hatten das Gremium sowie die beiden Verantwortlichen die Möglichkeiten, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen Beide Seiten nutzen die Gelegenheit, um Wünsche oder auch Kritik zu äußern.

Abteilungskommandant Schmidt berichtete über die Anschaffung des neuen Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr. Hier sei man mit den Ausbauarbeiten sehr weit fortgeschritten.

Sowohl vom Ortschaftsrat als auch vom Abteilungskommandanten wurde eine schnelle Lösung für die Unterbringung des Fahrzeuges gefordert. Der Ortsvorsteher teilte dazu mit, dass bereits Gespräche geführt wurden.

Ein großes Anliegen der Feuerwehr sei unter anderem die Kennzeichnung von Hydranten und deren Funktionalität, sind dies doch wichtige Punkte, die eine schnelle und sichere Hilfe im Brandfall garantieren. Schmidt verwies erneut auf sein Reklamationsschreiben, das der Verwaltung vorliege. Um schnelle Hilfe leisten zu können, hat die Feuerwehr den Wunsch, am ehemaligen Pumpenhaus in der Geisbergstraße und an den Staustellen im Krummebach Wasserentnahmemöglichkeiten zu schaffen.

Breitinger und der Ortschaftsrat nahmen die Anregungen zur Kenntnis und bemühen sich um deren Umsetzung.

Ausbau der Ortsdurchfahrt

Danach wurden die Ratsmitglieder über den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten der K3901 informiert. Breitinger teilte mit, dass in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Landratsamt nochmals der Wunsch nach einem Mittelstreifen, sowohl auf der Kreisstraße in Richtung Eberstadt, als auch bei der neuen Baumaßnahme in Richtung Zimmern, geäußert wurde.

Nach Aussage des Landratsamtes sei ein Mittelstreifen nur dann möglich, wenn auch die notwendige Straßenbreite vorhanden ist. Diese sei beim Ausbau der Straße nach Eberstadt nicht vorhanden gewesen und würde bei dem neuen Bauabschnitt erst nach der Fertigstellung festgestellt werden. Bei den Planungen für den Ausbau der Ortsdurchfahrt liege man gut in der Zeit, so der Ortsvorsteher. Durch eine Eilentscheidung des Bürgermeisters konnte die Vergabe der ingenieurtechnischen Leistungen erfolgen, die vom Ingenieur-Büro Walter und Partner aus Adelsheim übernommen werden.

Nachdem im letzten Jahr beschlossen wurde, neue Bänke zu beschaffen, wurden diese Anfang Mai an verschiedenen Stellen aufgestellt. Dabei wurde dem Vorsitzenden des Heimatverein Schlierstadt Albin Jelinek für die finanzielle Unterstützung gedankt. Der Verein hat die Kosten in Höhe von rund 3623 Euro für fünf Bänke übernommen.

Dem Wunsch des Vorsitzenden entsprechend, darf der Heimatverein dafür ein Schild mit einem Stiftungsvermerk auf den Bänken anbringen. Nach Meinung von Breitinger sollte unter den Bänken noch ein Pflasterband in Eigenleistung anbringen. Dieses diene der besseren Pflege der Grünflächen. Diese Arbeiten sollen im Laufe des Sommers durch die Mitglieder des Ortschaftsrats vorgenommen werden.

Weg soll erneuert werden

Auf Wunsch der katholischen Kirchengemeinde soll ein Teilstück des Weges von der Kirchstraße zum alten Friedhof (Kirche) erneuert werden. Der Ortsvorsteher hob hervor, dass dort bereits im Frühjahr 2019 eine Schotterschicht aufgebracht wurde.

Durch die spätere Baumaßnahme der Kirchengemeinde im Herbst sei der Weg aber wieder stark beschädigt worden. Nach einer kurzen Diskussion legte das Gremium fest, dass man sich nach einer Kostenermittlung mit diesem Thema beschäftigen werde.

