Feuer schnell unter Kontrolle

Nach ersten Erkenntnissen löste ein technischer Defekt an einem Verteilerkasten am Sonntagvormittag einen Brand in einer Werkstatthalle in Osterburken aus.

Osterburken. Nach einer unruhigen Nacht – die Feuerwehr war im Zusammenhang mit dem Unwetter am Samstagabend zu sieben Einsatzorten ausgerückt – wurden die Osterburkener Rettungskräfte am Sonntag gegen 10.45 Uhr erneut alarmiert. In der Hans-Ulrich-Breymann-Straße im Industriegebiet nahe der B 292-Auffahrt brannte es.

Starke Rauchentwicklung

Als die Feuerwehr anrückte, stellte sie eine starke Rauchentwicklung fest, berichtete Feuerwehr-Gesamtkommandant Peter Schmitt.

Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma sei bereits vor Ort gewesen und habe der Feuerwehr die Tore öffnen können. Der Brand sei vermutlich von einem technischen Defekt in einem Stromverteilerkasten in einer der Werkstatthallen ausgegangen. Die Flammen hatten dann auf die Leichtbauplatten an den Wänden übergegriffen.

Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht, so Peter Schmitt. Im Einsatz waren die Feuerwehrabteilungen aus Osterburken, Schlierstadt, Bofsheim und Hemsbach mit neun Fahrzeugen. Auch die Feuerwehr Buchen war mit der Drehleiter und insgesamt fünf Fahrzeugen vor Ort. Zur Sicherheit war auch die Osterburkener „Helfer-vor-Ort“-Gruppe des DRK gekommen, ebenso wie zwei Polizeibeamte, welche die Ermittlung der Brandursache aufgenommen haben.

Kurz nach der Mittagszeit rückten die ersten Fahrzeuge bereits wieder ab. Eine Gruppe blieb zurück, um die erhitzten Platten abzunehmen und mit der Wärmebildkamera weitere Glutnester aufzuspüren beziehungsweise auszuschließen.

Verletzt wurde niemand. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

