Feinsinniger Reimwerker kommt nach Osterburken

Osterburken.Nach der Winterpause heißt es am Samstag, 7. März, wieder „Vorhang auf!“ bei der Kulturkommode Osterburken. Gleich zu Beginn ist mit Philipp Scharrenberg einer der aktuell angesagtesten Wort-Kabarettisten in der Alten Schule zu Gast. Germanistik ist heilbar. Oder doch nicht? So genau weiß das keiner. Aber was sagt schon der Titel über ein Programm aus? Und eigentlich geht es gar nicht um Germanistik. Sondern um das, was sie aus einem Menschen macht.

Philosoph und Querdenker

Einen wie Philipp Scharrenberg etwa, einen Wortfetischisten, der sich die Liebe zur Sprache bewahrt hat – trotz Studium. Einen feinsinnigen Reimwerker, den Uhrmacher unter den Verseschmieden, irgendwo pendelnd zwischen „PoeTick“ und „Alltack“. Und einen „NERD“ (kurz für: Nie Echt Richtig Dazugehörend), der immer etwas abseits steht, um das Publikum an seiner Sicht auf die Gesellschaft teilhaben zu lassen. Ein bisschen Philosoph, ein bisschen Querdenker, ein bisschen Klugscheißer.

Slam Poetry, Hörspiel und Rap

Zweifel an der Heilbarkeit sind also angebracht, wenn der verirrte Germanist und mehrfache „Deutschsprachige Poetry Slam Champion“ die Bühne entert und zur Reim-Kanone greift.

Damit die Solo-Show nicht zur Lesung verkommt, nutzt er die Gelegenheit, sich in allen Genres auszutoben: Slam Poetry, Songs, Raps, Hörspiele, Kurzgeschichten – Scharrenberg macht Narrenwerk und schickt sicherheitshalber die eigene Interpretation voraus. Sinn ist das, was du drin siehst.

Ist das Kabarett? Vielleicht nicht. Aber die vegetarische Alternative: Wie-Kabarett. Kleinkunst statt Großkotz. Für alle, die wissen wollen, was sich so alles anstellen lässt mit dem Zeug, das man täglich in den Mund nimmt. Kurz: Unterhaltung für Menschen mit Hunger im Kopf. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.kulturkommode.de.

