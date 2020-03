Fastenessen und Weltladentreffen

Osterburken.Das vom Gemeindeteam der katholischen Kirchengemeinde und der Weltgruppe gemeinsam geplante Fastenessen am Sonntag, 29. März, muss ausfallen. Möglicherweise kann es zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Wer den in den Kriegsgebieten von Syrien und Libanon lebenden Menschen dennoch helfen möchte, kann dies über das Spendenkonto des bischöflichen Hilfswerks Misereor tun. Ebenso läuft die Soli-Brot-Aktion im Café Köpfle und in den Bäckereien Deimel, Walter und Weber weiter. Das Weltladentreffen der Weltgruppe am Donnerstag, 26. März, entfällt ebenfalls. Alle wichtigen Informationen werden über den E-Mail-Verteiler oder über die Homepage der Weltgruppe www.weltladen-osterburken.jimdo.com weitergegeben. Der Weltladen hat ab der kommenden Woche nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag 10 bis 12 Uhr und donnerstags und freitags 15 bis 18 Uhr. Die gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln werden in diesen Zeiten eingehalten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.03.2020