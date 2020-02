„Faschenacht for Future“ wurde proklamiert

Bestens aufgelegt stürmte der Osterburkener Elferrat mit den Hexen, Herrle und Fräle, den Wüscheli, Tanzgruppen und Strohbären am „Schmutzigen Donnerstag“ das Borkemer Rathaus.

Osterburken. Dort leiteten die närrische Entmachtung von „Boorchemeeschter“ Jürgen Galm ein. Mit diesem Zeremoniell werden die letzten Tage der diesjährigen, etwas kürzeren Fastnachtskampagne in der Römerstadt eingeläutet.

Schon frühmorgens waren die Elferräte mit dem Präsidententeam Rossi (Andreas Geiger), Marcel Zimmermann und Dominik Holderbach und den Abordnungen unterwegs, um die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule sowie der Kindergärten in Osterburken, Hemsbach und Schlierstadt zu besuchen.

In den Urlaub geschickt

Am frühen Nachmittag war es dann soweit: Die muntere Truppe kam im Rathaus an. Mit dem „Borkemer-Wüschele-Lied“ und einem dreifachen „Borke Ahoi“ liefen sie in der „guten Stube“, dem Bürgersaal, ein. Nach einer kurzen Begrüßung durch „Oberpräsi Rossi“, wurde der heraneilende und noch amtierende Schultes Jürgen Galm persönlich von den beiden Präsidentenanwärtern Marcel Zimmermann und Dominik Holderbach seines Amtes enthoben und bis Aschermittwoch in den wohlverdienten Zwangsurlaub zur närrischen Besinnung geschickt.

Durch die geballte, drei Mann starke Präsidentschaft sah Holderbach in seinen Reimen keinerlei Probleme, dass die „Borkemer“ Narren jetzt Herr über das Rathaus und die Stadtkasse werden.

Er erinnerte auch daran, dass am 11.11.2019 um 19.11 Uhr der etwas verschlafene Elferrat durch die fast ausgestorbene Friedrichstraße in Richtung Rathaus zog, um mit dem närrischen Volk die 437. „Borkemer Faschenacht“ mit dem Motto: „Die Borkemer Narre finde es prima, Faschenacht for Future, für e närrisch guts Klima“. Die Borkemer Narren haben prompt elf närrische Umwelt- und Brauchtumsmaßnahmen aufgestellt, die nun für die heiße Phase vom „Schmudo“ bis Aschermittwoch gelten werden.

Diese Maßnahmen stellten Marcel Zimmermann und Dominik Holderbach dann gemeinsam vor, wo es unter anderem hieß: Die Borkemer Kampagne „Faschenacht for Future“ erreicht in diesen Tagen ihren Stimmungshöhepunkt mit seinem Brauchtumsaktivisten Jürgen Thunberg, welcher vom Präsidentendreigestirn unterstützt wird. Die ausgestorbene Friedrichstraße sowie das Areal um die Benefiziarbrücke sind demnach ausschließlich für das fastnachtliche Brauchtum gedacht. Um das Borkemer Luftklima zu verbessern und somit einen Feinstaubalarm beziehungsweise ein Dieselfahrverbot zu provozieren, trifft sich das Borkemer Rathauspersonal einmal täglich, um mit kleinen Windrädern und ordentlich Atemluft die Borkemer Luft zu reinigen, forderten die beiden „Präsianwärter“ geschickt.

Fast leere Kasse gern überlassen

Der Stadtkämmerer überlässt dem Elferrat die fast leere Stadtkasse voller Wohlwollen, dass genug Geld für die Faschenacht zur Verfügung steht und die zahlreichen, wichtigen Elferräte ausreichend für ihren Einsatz honoriert werden. Die Traurigkeit wird für ein paar Tage außer Acht gelassen. Es wird geschunkelt, gefeiert und gelacht.

Auf die friedliche Machtübernahme gab es dann ein dreifaches „Borke Ahoi“. Vor seiner Absetzung gab der Elferrat Bürgermeister Galm noch die Gelegenheit für ein paar kurze und „letzte“ Abschiedsworte. Bei Greta Thunberg wolle man in Borke und an Faschenacht für „e guts Klima sorge“. Das finden auch die Borkemer Narren prima, damit bleiben sie dem Zeitgeist treu, sagte Galm. „Am Schmutzigen Donnerstag wollen die Narren an die Macht, do hilft a net, wenn ich pass acht. Mit Faschenacht for Future wollt ihr mich zusätzlich locke, soll bei der Rathausstürmung jo net bocke. Drum haben wir beinahe aus unserem letzten Geld, Euch ein kärglich Mahl und Getränke hingestellt. Habt Mitleid mit der städtischen Kasse, eine Spende für die neue Feuerwehrhütte wär a no klasse“, reimte Galm.

Mit „Faschenacht for Future“ gibts kein Problem in Borke, sagte der Schultes, der sich um die Zukunft keine Sorgen macht, denn die Vielfalt der Gruppierungen „hier im Ort garantiert den Fortbestand der Borkemer Faschenacht in einem fort“. Bereitwillig überreichte er Präsident „Rossi“ die Schlüssel des Rathauses und übergab mit einem dreifachen „Borke Ahoi“ die Amtsgeschäfte bis Aschermittwoch an die bunte Narrenschar.

Noch-Präsident „Rossi“ lud den abgesetzten Schultes ein, mit ihm kräftig Faschenacht zu feiern, am Sonntag bei der Prunksitzung und am Dienstag beim großen Fastnachtsumzug dabei zu sein. Nach dem närrischen Spektakel wurde im Rathaussaal mit einem Umtrunk bei Kaffee, Sekt und Hausmacher „Würscht“ ausgiebig gefeiert und beim gemeinsam gesungenen „Wüschelelied“ kräftig und ausgelassen geschunkelt.

Deutlich wurde dabei wieder einmal festgestellt, dass es Borke nur einmal auf der Welt gibt. Und: „Wenns Borkemer Wüschele schreit, dann ist es endlich Faschenachtszeit“. F

