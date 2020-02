Farbe und Schwung bei Jubiläumssitzung

Mit einem großen närrischen und abwechslungsreichen, fast 30 Punkte umfassenden, Programm veranstaltete der Förderverein BBO in Osterburken seine Jubiläumsprunksitzung.

Osterburken. In Zusammenarbeit mit der FG „Hordemer Wölf“ gelang es wieder einmal, ein großartiges Programm auf die Beine zu stellen.

Das vierstündige kurzweilige Programm hatte erneut die FG „Hordemer Wölf“ vorbereitet. Die Tanzgarden, Showgruppen und die Büttenredner aus den teilnehmenden Fastnachtsgesellschaften des Narrenrings Main-Neckar zündeten wieder ein närrisches Feuerwerk der Narretei und guten Laune.

Mehr als 500 Besucher

In dem ausverkauften Narrentempel in Borke waren wieder mehr als 500 Personen, darunter viele ältere Besucher und Menschen mit Behinderung gekommen. Markus Hofmann und Jannik Haas von der FG „Hordemer Wölf“ führten abwechselnd, gekonnt und witzig durch das Programm. Häufig schallte der „BBO-Schlachtruf“ durch die Halle und mehrere Raketen wurden in den „Baulandhimmel“ abgeschossen.

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken, die wie jedes Jahr ein wertvoller und unverzichtbarer Bestandteil der BBO-Prunksitzung war, spielte unter ihrem Dirigenten Andreas Letzgus perfekt auf und die Musiker fanden immer den richtigen Ton.

Eine heitere und losgelöste Stimmung herrschte schon beim Einzug des hohen „BBO-Rates“, darunter das Hardheimer Ritterpaar. Bereits vor der Begrüßung schallte ein lautes „BBO“ durch den Saal, ehe Schirmherr und BBO-Vorsitzender, Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm die vielen Gäste aus nah und fern, darunter viele Menschen mit Behinderungen aus den umliegenden Einrichtungen und Werkstätten bis hin zur Stiftung Lichtenstern in Löwenstein, die wieder mit einer überaus großen Abordnung, dabei waren, begrüßte. Ein Willkommen galt auch Landrat Dr. Achim Brötel, selbst ein begnadeter Fastnachter, der es sich nicht nehmen ließ, der Jubiläumsveranstaltung beizuwohnen. Galm bedankte sich bei der „starken“ Mannschaft aus Horde für die perfekte Organisation und Mitwirkung. Hardheims Ritterpaar Dominik und Jasmin Ebert übergab nach seinen närrischen Worten den ersten Orden an Schirmherr Galm. Danach durfte er eine Spende in Höhe von 555 Euro durch Erwin Nentwich sowie Jörg Fritsch vom Vorstand des Narrenringes entgegennehmen.

Einen perfekten Einstieg in das närrische Programm gelang dem acht Jahre alten Tanzmariechen Mia Riehl von der FG „Höhgöiker“ Glashofen. Nach dem Schautanz der „Kirschkernhüpfer“ zum Thema Aldadin der FG „Getzemer Narre“ folgten die beiden weiteren Schautänze der Kinderschautanzgruppe der FG „Hordemer Wölf“, Magic moments, und der Jugendschautanzgruppe der FG „Aaldemer Dunder“ mit dem Motto „Nicht jeder Zauber gelingt“.

Danach präsentierte sich die Juniorengarde der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“ mit ihrem Gardetanz auf der Bühne der Borkemer Baulandhalle, die für ihren gekonnten Tanz viel Beifall erhielten wie auch die anschließend aufgetretene Schautanzgruppe der „Karschdäider Housche“, welche die Besucher in den Orient entführten.

Die Jugendgarde der FG „Hordemer Wölf“ zeigte mit ihrem Gardetanz ihr ganzes tänzerisches Können. Als „Freche Früchtchen“ trat die Jugendgarde der FG „Lustige Vögel“ aus Schweinberg auf. Auf eine tänzerische Reise in das Land der Pharaonen begaben sich die Tänzerinnen „Säuli & more“ der Narrenzunft „Rouschebercher Milchsäuli“.

Schlag auf Schlag ging es im närrischen Programm weiter. Den „Säuli“ folgten die Rittergarde der „Lemia“ aus Krautheim,die mit ihrem begeisternden Tanz auch Vize-Narrenringmeister wurden.

Die schöne Faschenacht besangen die drei munteren Sänger Jürgen Kuhn, Sven Dargartz und Josef König von der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“. Sie brachten mit ihren Liedern nochmals so richtig Stimmung in den Saal und das närrische Völkchen klatschte begeistert mit.

Flott über die Bühne tanzte das Männerballet die „Jagsttalcasanovas“, die alljährlich mit einer neuen Idee zur BBO kommen.

Ein besonderer tänzerischer Höhepunkt war der Auftritt des Osterburkener Tanzpaares Sophia Graf und Hanna Niklas, dem der Schautanz der „Aichelzer Schnäischittler“ folgte. Die „Ranzengarde“ aus Osterburken ließ es auf der Bühne nochmals so richtig krachen. Tänzerisch elegant war der Schautanz der „Roten Funken“ des Elferrates der Stadt Osterburken. Das fastnachtliche Urgestein Ralf „Zack“ Zang von der FG „Schneeberger Krabbe“ hatte in seinem Jahresrückblick 2019 so manchen Kalauer parat.

Wie immer ein toller Auftritt des Comedian, der die Lacher auf seiner Seite hatte. Begeisternd auch die Show der „Kirnausträndler“ aus Borke mit dem Titel „Nachts im Museum“. Danach waren wieder zahlreiche Garde- und Showtänze zu sehen. Zwei stimmungsvolle Tänze zeigte die Wolfsgarde aus Horde sowie die Schautanzgruppe des TSV Buchen. Fastnachtliche Power verkörperte auch das Männerballett der „Erftalhüpfer“ der FG „Hordemer Wölf“, die in diesem Jahr wieder bei der BBO-Prunksitzung mitwirkten.

Nach dieser spektakulären Show der Hordemer Männer wurde schon der Schluss der außergewöhnlichen Jubiläumssitzung eingeläutet. Der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins BBO, Klaus Gramlich, sprach das Schlusswort, indem er allen Beteiligten – mehr als 300 – an diesem Abend für ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an dieser Jubiläumssitzung dankte: „Sie habe den Besuchern eine große Freude bereitet.“ Ein besonderer Dank galt wiederum der FG „Hordemer Wölf“ für Organisation und Mitwirkung, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Bunte Show der „Goldstücke“

Seit 33 Jahren organisieren die Fastnachter aus Hardheim diese BBO-Sitzung. Die „Goldstücke“ der FG „Hordemer Wölf“ setzten das Programm mit ihrer Glanzmummer „Vom Bettler zum Millionär“ mit ständig wechselnden Kostümen und Melodien fort und boten eine perfekte Show wie auch Diva Maria (Andreas Münch), der in seinem fast spektakulären Auftritt das Publikum verzauberte und unter anderem auch Helene Fischer und Tina Turner parodierte.

Nach dem großen Finale und dem letzten BBO-Schlachtruf endete fast punktgenau eine grandiose und bestens organisierte BBO-Jubiläumssitzung. Die Stadt-und Feuerwehrkapelle spielte zum Abschluss schwungvolle Fastnachtslieder. Auch im nächsten Jahr, so versicherte Markus Hofmann, werde es wieder eine BBO-Sitzung geben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020