Fairer Handel mit südlichen Ländern

Osterburken.Die Corona-Krise verlangt von allen viele Einschränkungen, sie bringt Ärger und Leid mit sich. Aber manchmal wendet sich das Schlechte zum Guten. So geschehen im Weltladen in Osterburken in den letzten Wochen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Weltladens haben sich nach der Schließung im April schließlich Anfang Mai entschlossen, den Weltladen wieder zu öffnen – aus

...