Es wurde eng im „Wohnzimmer“

Götzingen/Schlierstadt.Das „Caribic-Revival“ gestaltete sich in seiner dritten Auflage erneut als durch-schlagender Erfolg. Zudem erwies sich das Experiment der Organisatoren, „Memories of Caribic“ heuer in zwei unterschiedlichen Genres darzubieten, als goldrichtig, wie Nachfrage und Verlauf nachdrücklich bestätigten. Trotz frühzeitiger Ausverkaufsmeldung erschienen an beiden Event-Abenden noch zahlreiche Anhänger in der Hoffnung, in letzter Minute vielleicht doch noch eine Rücklaufkarte ergattern zu können. Und es war eng in dem wiederbelebten altehrwürdigen Disco-Tempel. Über 1000 ehemalige „Caribic“-Gänger nutzen die gebotene Gelegenheit zu einer musikalisch-nostalgischen Zeitreise, kamen aus weitem Umkreis zur „Pop-Party“ oder zur „Rock-Night“.

Tolle Atmosphäre

Die „Caribic“-Generation fühlte sich dabei ganz offensichtlich wieder „wie zuhause in ihrem Wohnzimmer“ und genoss begeistert die Atmosphäre – fast „wie damals“. Die Begeisterung der Besucher war offensichtlich und die stimmungsgeladene Atmosphäre erinnerte in die besten Zeiten der einstigen Kult-Disco. Große Begeisterung brach aus und dröhnender Beifall erklang nach der Bekanntgabe, dass dank Kooperation der Familien Seibold bereits die Entscheidung gefallen sei, dass auch 2020 wieder eine Wiederholung stattfinden wird. Nach dem so erfolgreichen Verlauf der beiden nostalgischen Disco-Abende sind die „Help!“-Verantwortlichen zuversichtlich, dass sie die in den Fokus genommenen Hilfsprojekte – Schulhausneubau in Nepal und Ökumenische Hospizgruppe Osterburken – wie vorgesehen unterstützen können und danken allen Besuchen, Sponsoren und Helfern. jm

