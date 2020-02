Erneute Beteiligung am Helfertag geplant

Hemsbach.Neben der Behandlung eines Bauantrages wurden bei der jüngsten Sitzung des Hemsbacher Ortschaftsrates verschiedene Termine für das Jahr 2020 behandelt, die zum größten Teil das Ehrenamt betreffen, sowie verschiedene Punkte aus der Ortschaftsverwaltung.

Nach der Bekanntgabe und Anerkennung des Protokolls der letzten Sitzung behandelte das Gremium einen Bauantrag mit Teilabbruch zur Herstellung einer Terrasse und den Ausbau eines Dachgeschosses mit Errichtung zweier Gauben. Anhand der verschiedenen Pläne stellte Ortsvorsteher Christoph Groß er das Bauvorhaben vor. Nach kurzer Beratung stimmte das Gremium dem Vorhaben einstimmig zu.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging Groß auf verschiedene Aktionen und Termine für 2020 ein. So wolle man an diesem Samstag, 15. Februar, wieder einen großen Rückschnitt der Sträucher und des Gehölzes entlang der Friedhofsmauer durchführen. Wie bereits vor sieben Jahren möchte der Ortschaftsrat diese Aktion zusammen mit der Bevölkerung durchführen. Hier hoffe man wieder auf die gute Unterstützung der Bürgerschaft. Start sei um 9 Uhr und nach getaner Arbeit lasse man den Arbeitseinsatz mit einem Vesper ausklingen.

Die traditionelle Flursäuberung in Hemsbach, die seit vielen Jahren zusammen mit den Kindern und Jugendlichen, dem Kindergarten sowie der Hemsbacher Bevölkerung durchgeführt wird, soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Als Termin wurde der 4 April ausgewählt.

Alle zwei Jahre findet der Helfertag „Wir-schaffen-was“ der Metropolregion Main Neckar statt. Man hat in den letzten Jahren immer an dieser Aktion teilgenommen und verschiedene innerörtliche Projekte durchgeführt, so Groß. So wurden in der Vergangenheit unter anderem Arbeiten am Familienplatz, den Urnengräbern oder Maßnahmen zur Barrierefreiheit durchgeführt. Das Gremium diskutierte verschiedene kleinere Projekte, die am 19. August durchgeführt werden. In diesem Jahr sei außerdem ein kleines Fest an einem der Plätze mit der Dorfgemeinschaft geplant.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden noch verschiedene Themen angesprochen, unter anderem die Entwicklung der Biber-Aktivitäten am Rückhaltebecken sowie verschiedene Maßnahmen. In der Fragestunde der Bürger wurde unter anderem auf eine Gefährdung durch hereinhängende Bäume sowie verschieden Instandhaltungen hingewiesen.

