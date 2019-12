Erlös des Marktes für einen guten Zweck

Osterburken.„Es wärmt einem richtig das Herz. Das ganze Jahr Ellenbogen und dann so eine Atmosphäre hier.“ Besser wie dieser offensichtlich sehr zufriedene Besucher lässt sich das Erlebnis und der Geist des Awasa-Weihnachtsmarkts am Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) wohl kaum zusammenfassen. Nach einjähriger Pause aufgrund des Projekts „Schule als Staat“ öffnete der traditonelle Spendenweihnachtsmarkt des GTO, der der Stadt und Region Awasa in Äthiopien zugutekommt, wieder seine Pforten. Groß und Klein zog es am Nikolaustag wieder an die Schule.

Geboten wurde den Gästen zahlreiche sportliche und denksportliche Angebote über Tombolas, ferner kulinarische Attraktionen nebst den obligatorischen klassischen vor- und nachweihnachtlichen Genüssen von nah und fern.

Attraktive Verkaufsstände, in denen die Besucher von Honig, Origami und Glückspilze auch süße Leckereien aller Art erwerben konnten, waren bestens besucht. Für das leibliche Wohl sorgten ferner zahlreiche Stände in der Schulmensa, die von Deftigem über Süßes und Kaffee und Kuchen allerlei zu bieten hatten. Besonderen Anklang fand unter anderem das Offene Adventssingen der Klasse 7b mit deutsch- und englischsprachigen Beiträgen, das die Herzen zahlreicher Besucher besonders berührte. Nicht zu vergessen sind unter anderem auch das Kinderschminken, das Kistenklettern, die Tischkicker, das Weihnachtsbasteln und Awasas Next Massai“, eine Sportprüfung für richtige Nikoläuse.

Die Bläser des GTO umrahmten neben den Weihnachtsliedersängern die Veranstaltung musikalisch. Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel zeigte sich besonders über die unglaubliche Vielfalt der Angebote und die damit einhergehende Kreativität und Einsatzfreude der Schulgemeinschaft begeistert und danke allen für ihr Engagement. Dadurch seien für bedürftige Menschen seit Beginn des Projekts über 500 000 Euro zusammengekommen, so Krudewig-Bartel bei der Begrüßung.

Schon seit vielen Jahren beteiligt sich das GTO zusammen mit der Realschule Osterburken (RSO) sowie der Schule am Limes mit einer alljährlichen Awasa-Wanderung, einem gespendeten Awasa-Essen und eben dem Weihnachtsmarkt an den Bemühungen des Fördervereins Verein „Hungernde Kinder“ in Buchen. Und dieses Geld wird dringend gebraucht. Die Diözese Awasa umfasst rund 118 000 Quadratkilometer, das entspricht etwa einem Drittel der Größe Deutschlands mit insgesamt acht Millionen Menschen. An rund 50 Schulen werden 18 000 Schüler von über 400 Lehrern unterrichtet. An 13 Kliniken arbeiten 800 Menschen, um über 300 000 Menschen pro Jahr zu versorgen.

