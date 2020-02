Ergebnis fließt in Vorplanungen zum Ausbau der Hauptstraße ein

Schlierstadt.Als Vorbereitung für den Ausbau der Hauptstraße ist die Überrechnung des Kanalnetzes in der Hauptstraße notwendig. Das war das erste Thema der Sitzung des Ortschaftsrats Schlierstadt, zu der Ortsvorsteher Jürgen Breitinger einige Zuhörer begrüßte.

Das Ergebnis der Berechnungen zum Kanalnetz wurde von H. Rieß vom Ingenieurbüro Sack aus Adelsheim vorgestellte. Zunächst ging Rieß auf Grundlagen ein, die für die künftigen Planungen eine Rolle spielen. Die Stadt, so Rieß, sei verpflichtet, das Kanalnetz auf ein dreijähriges Regenereignis auszulegen. Das hauptsächliche Problem in der Hauptstraße sei die Topographie. Ein zu geringes Gefälle erschwere die Planungen erheblich.

Die Ableitung von Fremdwasser, neu versiegelte Flächen im Ortskern und das Baugebiet „Weingärten-Stürzwasen“ wurden in die Berechnungen einbezogen. Die Fremdwasser müssen bei der künftigen Planung in den Vorfluter, die Krummebach, eingeleitet werden.

Der nächste Schritt zum Ausbau der Hauptstraße sei es nun, diese Überrechnungen in eine Vorplanung einfließen zu lassen. Nach dem H. Rieß noch einige Fragen der Ortschaftsräte beantwortet hat, dankte ihm Ortsvorsteher Breitinger für seine Ausführungen.

Unter „Verschiedenes“ teilte Breitinger mit, dass er vom Landratsamt auf seine schriftliche Anfrage bezüglich des fehlenden Mittelstreifens auf der Kreisstraße Schlierstadt-Eberstadt noch keine Antwort erhalten habe. Darüber soll in der nächsten Sitzung nochmals darüber berichtet werden.

Ein Anwohner aus dem Ferienhausgebiet im Vogelherd, der sich bereits in der letzten Sitzung mündlich über den schlechten Zustand einer dortigen Straße beschwerte, hat sich nun auch schriftlich zu seinem Anliegen geäußert. Der Ortsvorsteher teilte mit, dass er den Wunsch des Anliegers an die Stadtverwaltung weitergeleitet habe. In diesem Zusammenhang sprach Ortschaftsrat Münch die verbesserten Fördermöglichkeiten für den Feldwegbau an, die auf 40 Prozent erhöht werden sollen.

Nun kann man nur hoffen, so Ortsvorsteher Breitinger, dass die Stadt ein ordentliches Paket zur Sanierung der Feldwege schnürt. Im Haushaltsplan sind für alle Stadtteile für Sanierungszwecke in diesem Jahr 200 000 Euro bereitgestellt.

Bei den Anfragen und Anregungen der Ortschaftsräte ging Ortschaftsrat Jelinek auf die Stauschilder im Krummebach ein. Diese hätten wegen der Hochwassersituation in den vergangen Tagen entfernt werden müssen.

Ein weiterer Effekt wäre dadurch die Reinigung des Bachbettes gewesen. Breitinger teilte dazu mit, dass die Feuerwehr bereits um Entfernung der Schilder gebeten wurde. Leider konnte das aus technischen Gründen nicht sofort erfolgen. Man werde diesem Wunsch aber nachkommen.

Löschwassersituation war Thema

Passend zu diesem Thema sprach Ortsvorsteher Breitinger die Löschwassersituation im Ortsgebiet an. Hier wäre wünschenswert, dass an der Pumpstation in der Geisbergstraße, welche in der Nähe des Bauländer Kunststoffwerkes liegt, ein Schnellanschlussstutzen im Außenbereich angebracht werde. Auch wünsche man sich an der Krummebach feste Entnahmestutzen, um schnell und effizient die Löschwasserversorgung im Brandfall zu gewährleisten.

Nachdem die Baumaßnahme Oberlandstraße schon längere Zeit abgeschlossen sei, bat Ortschaftsrat Schmidt darum, die Kabeltrommeln am Ortseingang zu entfernt. Sie gäben kein gutes Bild abgeben.

Ortschaftsrat Münch sprach die Pflege städtischer Grundstücke an und war der Meinung, dass einige Hecken und Bäume zurückgeschnitten beziehungsweise entfernt werden sollen. Weiter sprach er das Tor zur Grüngutgrube am Friedhof an. Breitinger erläuterte, dass bereits ein neues Tor vorgesehen sei.

Ortschaftsrat Heffner teilte mit, dass Schmutzfangkörbe, die bei der letzten Kanalreinigung nicht wieder ordnungsgemäß eingebaut wurden, außerhalb der Schächte liegen. Eine weitere Anfrage von ihm bezog sich auf die Sicherung des Feuerwehrhydranten an der MZH. Er war der Meinung, dass hier noch eine besondere Absicherung erfolgen solle.

Bei den Anregungen der Bürger ging es um durch den starken Regen in den vergangenen Tagen beschädigte Wege und um Bäume, die in Leitungen wachsen.

