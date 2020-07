Entwicklung ist ein „Blick in die Glaskugel“

Bei der Waldbegehung in Osterburken erhielten die Gemeinderäte und Bürgermeister Jürgen Galm viele interessante Informationen über den Zustand des heimischen Waldes und den Klimawandel. Deutlich wurde auch, dass man mit dem Wald in Zukunft nicht mehr so hohe Erträge einfahren kann wie in der Vergangenheit.