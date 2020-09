Entdeckertour durch das Kirnautal unternommen

Osterburken.Die DLRG-Ortsgruppe Osterburken hatte am Dienstag im Rahmen des Ferienprogrammes eine Abenteuerwanderung organisiert, an der fünf Mädchen und Jungen zwischen sechs und zehn Jahren teilgenommen haben. Gemeinsam mit den Betreuern Lea Kautzmann, Lea Brümmer, Lena Albrecht und Marius Zemmel begaben sie sich auf eine spannende Entdeckertour durch das Kirnautal. Dabei erspielten sie sich in einem spannenden Match vor der Sporthalle in Rosenberg von den DLRG-Betreuern eine „Schwarzkarte“, die sie später zu dem großen, gesuchten Schatz führte. Die Wanderung ging dann am späten Nachmittag wieder nach Osterburken zurück. F

