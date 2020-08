„Ellis Fußpflege“ zieht in die Seedammstraße

Osterburken.Mit einer kleinen Feier wurde das neue Studio „Ellis Fußpflege“ in der Seedammstraße 2 in Osterburken im Beisein ihrer Familienangehörigen und Ehrengästen eröffnet. Inhaberin Elvira Blech freute sich in ihrer Begrüßung, dass von der Stadt Osterburken der stellvertretende Bürgermeister Thomas Zemmel, der Vorsitzende des örtlichen Gewerbevereins Gunter Hofmann und Yvonne Brosis, als Vertreterin der Volksbank Kirnau, gekommen waren.

Neue Heimat gefunden

Wie Blech betonte, habe sie in Osterburken eine neue Heimat und ihre große Liebe gefunden. Eine mobile Fußpflege betreibt sie schon seit 2008, ihr stetiger Wunsch war aber immer, ein eigenes Fußpflegestudio zu haben.

Dieser wurde ihr jetzt durch ihren Mann Heinrich erfüllt, der in vielen Arbeitsstunden die Räumlichkeiten im Haus in der Seedammstraße zu einem modernen Fußpflegestudio ausbaute, wofür sie ihm dankte. Mit in ihren Dank eingeschlossen hatte sie auch ihre Eltern und Kinder. Sie werde mit Liebe und Herzblut ihre Dienste um die Fußpflege in diesem neuen Studio anbieten und ausüben, denn mit der Neueröffnung gehe ihr großer Herzenswunsch in Erfüllung. Thomas Zemmel überbrachte die Grüße der Stadt und bezeichnete es als „toll“, dass in dieser „Corona-Zeit“ jemand ein Geschäft eröffne. Es ist gut, dass Elvira Blech mit einem solchen Fußpflegestudio den nächsten Schritt in die Selbstständigkeit wage, zudem sei das Haus in der Seedammstraße „hervorragend“ renoviert worden.

Die Neueröffnung bezeichnete Zemmel als eine „schöne Sache“ und eine Bereicherung für die Stadt, zumal auch in den letzten Jahren in Osterburken zahlreiche Geschäfte geschlossen wurden. Er überreichte ein Geschenk der Stadt und wünschte der Inhaberin viel Glück und gute Geschäfte bei der Verwirklichung ihres „Traumes“. Er hoffe zugleich, dass dieses Fußpflegestudio einen recht guten Zuspruch aus Osterburken und der umliegenden Region erhalten werde.

Die Stadt attraktiver machen

Der Vorsitzende des Gewerbevereins Osterburken, Gunter Hofmann, überbrachte dessen Glückwünsche verbunden mit viel Erfolg zu dieser Geschäftseröffnung. Er sagte, dass man über jedes neue Geschäft, das in der Stadt eröffnet wird, sehr froh und dankbar sei, da es diese noch attraktiver mache. Jede Neueröffnung komme zudem der Bevölkerung zugute.

Die Glückwünsche seitens der Volksbank Kirnau überbrachte dessen Prokuristin Yvonne Brosius, die sich ebenfalls sehr freute, dass die lang geplante Eröffnung nunmehr erfolgt ist, denn Frau Blech fieberte dieser schon lange entgegen. Für die Volksbank sei es zudem ganz toll, dass man das Vorhaben begleiten durfte, da auch die Bank mit dem Haus einiges verbinde, war nicht vor vielen Jahren die erste Bankstelle im Gebäude untergebracht. Deshalb sei es wichtig, dass dieses Objekt auch zukünftig erhalten bleibe.

Das Haus ist ein Schmuckstück

Lob gab es auch für Heinrich Blech, der aus dem Haus ein Schmuckstück mit einer sehr modernen und einladenden Fußpflegepraxis gestaltet hat.

Weitere Glückwünsche sprachen Schwiegertochter Tatjana Schmitt und Ehemann Heinrich aus , die Blech für die Zukunft viel Erfolg und Glück wünschten. Mit einem Glas Sekt wurde auf eine erfolgreiche Entwicklung des Nagelstudios angestoßen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020