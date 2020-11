Einkaufsgutscheine zu gewinnen

Osterburken.Der Gewerbeverein Osterburken startete in der vergangenen Woche wieder seine alljährliche Weihnachtsaktion „Weihnachtliches Osterburken 2020“ und dabei hat daher mehrere tausend Glücksscheine in den Geschäften der Römerstadt ausgelegt. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von fast 1000 Euro.

Jeder Kunde der einen solchen Gutschein ausfüllt und bei den Geschäften wieder abgibt, hat mit etwas Glück die Möglichkeit einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro zu gewinnen. Des weiteren zwei Gutscheine im Wert von 100 Euro, drei Gutscheine über 50 Euro, fünf Gutscheine im Wert von 25 Euro und nochmals zehn Gutscheine für zehn Euro.

Die Auslosung der Gewinner erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen am Dienstag, 29. Dezember um 17 Uhr in der Bankstelle der Volksbank Kirnau in Osterburken. Die Gewinne sind bei allen teilnehmenden Firmen der Römerstadt einzulösen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Gewerbeverein weist darauf hin, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist.

Die diesjährige Aktion wird von folgenden Mitgliedsfirmen unterstützt: Café Köpfle, Friseur und Kosmetik Beikirch, Kastell Apotheke, Metzgerei Hofmann, Optic Linz, Seniorenresidenz Sonneneck, Efe Kebap, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Blumen Süssenbach, Stadt Osterburken, Volksbank Kirnau, Zentrum für Krankengymnastik Weber, Fahrschule Paul Wohlfart, SVO-Sportheim Gaststätte/Bistro Return und der Stadtbäckerei Trabold. Der Nikolaus wird für die Kinder am 5. und 6. Dezember Nikoläuse in den Trabold-Filialen und Stiefel im CaféKöpfle zum Abholen hinterlegen.

