Einführung am Sonntag

Osterburken.Die gewählten Kirchenältesten der Kirchengemeinden Bofsheim und Osterburken werden am Sonntag, 19. Januar, in ihr Amt eingeführt. In Bofsheim wurden Heidi Griebaum, Brigitte Keller und Iris Meyer in ihrem Amt bestätigt, Helga Märker ist nicht mehr angetreten.

In Osterburken wurden Andreas Bartesch, Anja Dinkel, Susanne Haaf, Ulrike Quoos, Diana Schulz und Irma Weis gewählt. Dr. Helmut Neumaier stand nicht mehr zur Wahl. Dr. Neumaier wird im Gottesdienst in Osterburken verabschiedet. Der Gottesdienst in der Kirche in Bofsheim findet am Sonntag, 19. Januar, um 9.15 Uhr und im evangelischen Gemeindezentrum in Osterburken um 10.30 Uhr unter Mitwirkung des evangelischen Kirchenchores statt. Im Anschluss findet in Osterburken ein Sektempfang und Kirchenkaffee für beide Gemeinden statt. Die Kirchengemeinden sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020