Eindrücke und Anregungen können eingereicht werden

Schlierstadt.Der Betrieb des Sonderlandeplatzes Schlierstadt-Seligenberg hat in den vergangenen Jahren immer wieder zu Beschwerden der Bevölkerung geführt. Die Rückmeldungen dazu kamen aus verschiedenen, von den Flugbewegungen betroffen Bereichen und umfassen insbesondere die Gemarkungen von Seckach, Adelsheim und Osterburken. Die Beschwerden richteten sich insbesondere gegen Lärmbelästigungen an Wochenenden und Feiertagen.

Zuständig für den Aufgabenbereich „Luftverkehr und Luftsicherheit“ ist seit rund vier Jahren das Regierungspräsidium Stuttgart. Das Referat 46.2 bearbeitet derzeit den Antrag der Betreiberfirma auf Verlängerung der bis zum 31. März befristeten Genehmigung.

Verlängerung geplant

Es ist angedacht, die Außenstart- und Außenlandeerlaubnis für das Luftfahrtzeug Pilatus Porter PC 6 bis zum 31. Dezember zu verlängern und eine sich etwa anschließende Verlängerung von der Beibringung eines Lärmgutachtens abhängig zu machen.

Der Stadt Osterburken wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Um eine möglichst die Stimmung in der Bevölkerung widerspiegelnde Stellungnahme abgeben zu können und weil bisher sowohl befürwortende als auch ablehnende Stimmen das Rathaus erreichten, möchte die Stadtverwaltung Osterburken allen Bürgern die Gelegenheit geben, ihre Eindrücke, Anregungen und Bedenken zum Betrieb des Sonderlandeplatzes in Schlierstadt, insbesondere zum Lärmempfinden, mitzuteilen.

Die Angaben dazu können bis zum 5. Februar an die Stadtverwaltung Osterburken, Marktplatz 3, 74706 Osterburken oder per Mail an info@osterburken.de geschickt werden.

