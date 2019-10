Einbruch in die Baulandhalle

Osterburken.Unbekannte haben sich in der Nacht auf Sonntag unerlaubt Zutritt zur Baulandhalle in der Kapellenstraße in Osterburken verschafft. Womöglich kamen die Täter über eine seitliche Eingangstür ins Gebäude. Im Kellerraum wurde der Lagerraum des Damen-Tanzvereins durchwühlt, jedoch konnte bisher nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Auch einen Teil des Vorhangs rissen die Tatverdächtigen herunter. Außerdem konnte auf dem Dach die Abdeckung einer Lampe, welche sich eigentlich über dem Notausgang befindet, entdeckt werden. Bisher konnten keine weiteren Hinweise auf die Täter erlangt werden. Wer jedoch in der tatrelevanten Zeit Auffälliges beobachten konnte, sollte unter Telefon 06281/ 9040 an das Polizeirevier in Buchen wenden.

