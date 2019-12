„Ein kleiner Dorfladen ist entstanden“

Am Samstagnachmittag wurde in der Ortsmitte von eine „Regio-Box“ unter dem Motto „Schlierstadt schafft Bewusstsein“ offiziell in Betrieb genommen.

Schlierstadt. Mit der Anschaffung dieses Verkaufsautomaten können regionale Produkte wie Eier, Milch, Käse, Nudeln, Müsli-Riegel, Grünkern, Honig und Joghurt erworben werden – und nur regionale Produkte. Mit dieser „Regio-Box“ wurde eine innovative Einkaufsmöglichkeit rund um die Uhr geschaffen, durch die auch nicht mehr mobile Menschen ihren Grundbedarf sichern können.

Bürgermeister Jürgen Galm freute sich in seiner Begrüßung bei der offiziellen Übergabe darüber, dass man in Schlierstadt wieder Produkte der Grundversorgung kaufen könne. Lange, lange sei es her, dass das möglich war.

Nur bei der Versorgung mit Bargeld sei es mittlerweile normal, dass ein Automat das erledige. „Wenn aber heute ein Automat Dienstleistungen für die Grundversorgung übernimmt, ist das etwas Besonderes“ stellte das Stadtoberhaupt fest. Galm begrüßte Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und Landrat Dr. Achim Brötel.

Sein Gruß dun sein Dank galt besonders den Vorsitzenden der „Leader-Aktionsgruppe“ Alfred Betz mit Mitarbeiterinnen, die Bestücker des neuen „Regio-Automaten“, Tobias Münch, Michael Schwebler und Philipp Sack, die Mitglieder des Ortschaftsrats, Gemeinderats und Vertreter der GdbR Schlierstadt (Schlierstadter Vereine). Die Förderung betrug 13 224 Euro, der Eigenanteil der Stadt liegt bei rund 6500 Euro. „Jetzt liegt es an Ihnen, der Schlierstadter Bevölkerung, das Angebot anzunehmen und damit für den dauerhaften Betrieb zu sorgen“, so Galm abschließend.

Am 9. Oktober 2019 habe er die Projektidee im Schlierstadter Ortschaftsrat vorgestellt, sagte Ortschaftsrat Tobias Münch im Anschluss. Zufällig sei er auf die Fördermöglichkeit „Leader-Kleinprojekte“ aufmerksam geworden. Seitdem seien zahlreiche Gespräche vor Ort, Termine und Telefonate geführt worden.

Erfolgreiches Engagement

„Ich bin stolz darauf, was man durch Willenskraft, ehrenamtliches Engagement und die nötige Unterstützung seitens der Leader-Aktionsgruppe und der Stadt Osterburken erreichen konnte“, betonte Münch.

Regionalität und Direktvermarktung seien derzeit angesagt wie nie. Diesen Trend wolle man mit dem Verkaufsautomaten fortsetzen. Der Förderantrag, unter dem Motto „Schlierstadt schafft Bewusstsein“, wurde am 22. Oktober 2019 bei der Leader-Aktionsgruppe, Regionalentwicklung Badisch Franken gestellt. Neben 19 anderen Projekten in der Förderregion sei das Regio-Projekt mit einer Projektförderung von 80 Prozent bewilligt worden. Die verbleibenden 20 Prozent habe die Stadt Osterburken übernommen. Münch dankte im Namen des Ortschaftsrats der Leader-Geschäftsstelle und Bürgermeister Jürgen Galm. Zum Abschluss stellte er noch das Sortiment der Regio-Box und die Erzeuger der Produkte vor.

„Ich bin ganz begeistert, dass innerhalb von nur zwei Monaten von der Idee bis zur Umsetzung alles über die Bühne gegangen ist“, stellte Minister Peter Hauk bei seinen Grußworten anerkennend fest.

Die Regio-Box sei eine tolle Ergänzung, da in den letzten Jahren die Grundversorgung weggefallen sei. Dass die Kleinprojektförderung verlängert werde, sei eine gute Sache. „Ich hoffe, dass die „Regio-Box“ von der Bevölkerung angenommen wird“, so Hauk abschließend. Landrat Dr. Achim Brötel hob anschließend die 80-prozentige Förderung der der „Regio-Box“ hervor.

Treffpunkt könnte entstehen

„Wir sind hier eine Genussregion und haben immer mehr Direktversorger. Was hier entstand, darf als kleiner Hofladen bezeichnet werden“, so Brötel. Es könne außerdem ein sozialer Treffpunkt für Jung und Alt entstehen, stellte der Landrat fest.

Der 1. Vorsitzende der „Leader-Aktionsgruppe“, Regionalentwicklung Badisch-Franken, Alfred Beetz, sagte, mit dem Projekt „Regio-Box Schlierstadt schafft Bewusstsein – kaufen auch Sie regional“, werde der eigentliche „Leader-Gedanke“ zum Ausdruck gebracht. Die Bürger sollen entscheiden was sie wollen. Dies sei die Voraussetzung für diese Förderung gewesen. Er dankte den Mitarbeitern der Leader-Geschäftsstelle in Walldürn, da diese in so kurzer Zeit die Förderung für das Kleinprojekt auf die Beine gestellt haben. Ortsvorsteher Jürgen Breitinger stellte fest, „Für Schlierstadt ist heute ein außergewöhnlicher Tag“. Im Juni 1999 habe der letzte Laden geschlossen. Damit sei auch ein Stück Kultur verloren gegangen. Nicht nur die Einkaufsmöglichkeit sei plötzlich weggewesen, sondern auch ein wichtiger Kommunikationsort.

Im Rahmen des „Melap“-Programms sei im Jahr 2005 eine Gaststätte („Badischer Hof“) mit einem Lebensmittelladen errichtet worden und die Bevölkerung konnte sich im Jahr 2008 über die Eröffnung eines Lebensmittelladens freuen. Da dieser Laden allerdings immer weniger genutzt wurde, wurde er zwei Jahre später geschlossen. Ein Automat mit regionalen Produkten bestückt solle nun die Versorgung verbessern.

Breitinger dankte für den persönlichen Einsatz der Ortschaftsräte Michael Schwebler und Tobias Münch, sowie allen , die ihren Beitrag zur Anschaffung der „Regio-Box“ geleistet haben. „Ich hoffe, dass die Produkte der „Regio-Box“ bei der Bevölkerung Anklang finden“, betonte der Ortsvorsteher abschließend.

