Ein großer Akt der Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit

Osterburken.Dem früheren und langjährigen Vorsitzenden des DRK Osterburken Werner Sabelhaus fiel es sichtlich schwer, über seine Erlebnisse bei einem vor mehr als 20 Jahren erfolgten Hilfsgütertransport des Ortsvereins in das damals vom Bürgerkrieg heimgesuchte Sarajewo in Bosnien zu berichten. Damals erreichte ihn ein Hilferuf von Amela Pasic-Redzovic aus Sarajewo, die nach einem dreijährigen Aufenthalt in Osterburken wieder in ihre Heimat zurückkehrte, denn 1994 hatte die Pfarrfamilie Lenz mehreren geflüchteten bosnischen Frauen und Kindern die Möglichkeit organisiert, in Osterburken zu leben. Im April 1997 wurden mit freiwilligen Helfern und einem großen Konvoi von Fahrzeugen mehrere Tonnen Kleidung, Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände in die vom Krieg heimgesuchte Stadt gebracht und über das dortige Rote Kreuz an die notleidende Bevölkerung verteilt. Durch diese humanitäre Aktion leistete der DRK aus Osterburken einen großen Akt der Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit.

Kontakt nie abgerissen

Der Kontakt zwischen Amela Pasic-Redzovic zu ihren befreundeten Familien in Osterburken und Umgebung ist niemals abgerissen und so hatte sie diese in den Sommerferien nach einer 20-jährigen Pause wieder besucht. Dieses Mal waren die Gastgeber Pfarrer Matthias Lenz mit Familie aus Dallau.

Bürgermeister Jürgen Galm ließ es sich nicht nehmen, Pasic-Redzovic und weitere Gäste bei einem Empfang im Rathaus zu begrüßen. Er erinnerte an die damals in Bosnien herrschenden Umstände. Solche Zeiten wünsche man sich heute nicht mehr, sagte Galm. In den damaligen Bürgerkriegszeiten weilte Pasic-Redzovic für drei Jahre in der Römerstadt und alle, die heute dabei seien, hätten etwas dazu beigetragen, dass damals ein Hilfsgütertransport für sie und die dortige Bevölkerung organisiert und finanziell unterstützt wurde. Galm freute sich, dass sie wieder einmal einen Besuch nach Osterburken unternommen habe, um alte Freunde und Bekannte wieder zu sehen und die Verbindungen wieder aufleben zu lassen.

Pasic-Redzovic war ganz überrascht, wie sich die Römerstadt in dieser Zeit weiterentwickelt habe. Sie bedankte sich nochmals ausdrücklich bei der Familien Sabelhaus und Lenz sowie weiteren Freunden und dem DRK-Ortsverein für die damals so große Hilfsbereitschaft, die auch ihr persönlich sehr geholfen habe. Dies sei keine Selbstverständlichkeit gewesen. Werner Sabelhaus, der vor 20 Jahren den Hilfsgütertransport organisierte und auch selbst begleitete, berichtete über den teilweise schwierigen Verlauf mit vielen Problemen auf der Hin- und Rückfahrt. Die 1300 Kilometer lange Reise des zehnköpfigen Helferteams ging durch fünf verschiedene Staaten.

Tief beeindruckt und sehr traurig war man über die damals schreckliche Zerstörung der Stadt Sarajewo. Die Reise hatte aber auch viel Positives gebracht. Man konnte nicht nur Pasic-Redzovic und ihrer Schwägerin Marija helfen, sondern auch die notleidende Bevölkerung hatte Hilfsgüter aus Osterburken erhalten.

Die damalige Gastfreundschaft in Sarajewo war mehr als großartig. Sabelhaus erinnerte auch kurz an einen im Jahre 2002 erfolgten Urlaub, während dessen man von Pasic-Redzovic in ihre Heimat eingeladen wurde.

Nach einem einwöchigen Aufenthalt, während dessen sie neben Mosbach auch Heidelberg besuchte, reiste sie mit vielen neuen Eindrücken und voller Dankbarkeit an den damaligen Helferkreis mit dem Bus – insgesamt 26 Stunden – in ihre Heimat nach Sarajewo zurück. Alle versprachen, den bestehenden Kontakt nicht abbrechen zu lassen und Gegenbesuche zu organisieren. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019